ANSO protagonista a BTO Firenze: il giornalismo iperlocale diventa ambasciatore del territorio

Il giornalismo digitale di prossimità come strumento strategico per promuovere il turismo, valorizzare le eccellenze locali e raccontare l’identità dei territori. È questo il tema al centro di «Gli Ambasciatori del Territorio: come l’informazione iperlocale guida il turismo esperienziale e valorizza eccellenze e identità», il panel organizzato e promosso da ANSO – Associazione Nazionale Stampa Online, in programma mercoledì 11 novembre alle 12 alla Stazione Leopolda di Firenze, nell’ambito di BTO – Be Travel Onlife, appuntamento di riferimento dedicato all’innovazione nel turismo.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto sul futuro dell’informazione locale e segna una nuova collaborazione tra ANSO e BTO, che si concretizza anche attraverso una media partnership, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra il mondo dell’editoria digitale e quello della promozione turistica.

Il giornalismo locale come risorsa per il turismo

Oltre la cronaca quotidiana, le testate digitali iperlocali rappresentano oggi un punto di riferimento per le comunità e uno strumento prezioso per raccontare l’autenticità dei luoghi. Grazie alla conoscenza diretta del territorio, alle relazioni con cittadini, istituzioni e imprese e al rapporto di fiducia costruito con i lettori, gli editori locali possono contribuire in modo significativo alla valorizzazione delle destinazioni turistiche.

Il panel promosso da ANSO approfondirà proprio questa evoluzione: dall’informazione di prossimità alla capacità di diventare veri e propri ambasciatori del territorio, valorizzando le eccellenze enogastronomiche, le produzioni artigianali, il patrimonio culturale e le esperienze che rendono unica ogni destinazione.

Un ruolo particolarmente importante in un contesto digitale nel quale la comunicazione turistica è spesso frammentata tra social network, piattaforme e contenuti promozionali. In questo scenario, le testate locali possono offrire un racconto autorevole, continuativo e credibile, contribuendo a rafforzare la reputazione delle destinazioni e a orientare le scelte dei viaggiatori.

Il confronto tra editori, giornalisti ed esperti di comunicazione

Il panel vedrà la partecipazione di tre protagonisti del mondo dell’editoria digitale e della comunicazione territoriale.

Matteo Rainisio, socio ANSO e amministratore delegato di Edinet, interverrà sul tema «Network iperlocali e scalabilità», approfondendo il ruolo dell’editore locale come ambasciatore del territorio e l’importanza della rete nazionale ANSO nel mettere in relazione esperienze e realtà editoriali diverse.

Silvia Savoye, direttrice responsabile di Aostasera.it, porterà l’esperienza delle destinazioni di montagna con un intervento dal titolo «Beyond the Peak», dedicato al racconto delle eccellenze meno conosciute e alla valorizzazione del turismo esperienziale attraverso l’informazione locale.

Davide De Crescenzo, direttore responsabile di intoscana.it e responsabile dell’Area contenuti di Fondazione Sistema Toscana, affronterà il tema «Storie, comunità, destinazione», illustrando come il brand journalism istituzionale possa integrarsi con la narrazione turistica e contribuire alla promozione dei territori.

A moderare l’incontro sarà Simona Bellocci, caporedattore di intoscana.it.

Una nuova collaborazione tra ANSO e BTO

La presenza di ANSO a BTO rappresenta un ulteriore passo nel percorso dell’associazione per valorizzare il ruolo dell’editoria digitale locale anche al di fuori del settore strettamente giornalistico.

La collaborazione con BTO, rafforzata dalla media partnership, nasce dalla consapevolezza che informazione di qualità e promozione territoriale possano sviluppare importanti sinergie, mantenendo distinti i rispettivi ruoli e valorizzando l’autonomia editoriale delle testate.

Le testate locali, infatti, non si limitano a raccontare ciò che accade nelle comunità, ma contribuiscono a conservarne la memoria, a far emergere storie e protagonisti e a rendere riconoscibili le identità dei territori.

Il confronto di Firenze sarà anche l’occasione per approfondire le opportunità di collaborazione tra editori locali, destinazioni turistiche, DMO (Destination Management Organization), enti di promozione e imprese, con particolare attenzione alla sostenibilità, alla reputazione digitale e al coinvolgimento delle comunità residenti.

L’obiettivo è riconoscere al giornalismo iperlocale un ruolo sempre più centrale nell’ecosistema turistico, non soltanto come canale di comunicazione, ma come soggetto capace di generare fiducia, costruire relazioni e contribuire allo sviluppo dei territori.

Un messaggio che ANSO porterà a BTO attraverso le esperienze concrete delle proprie testate associate, confermando l’impegno dell’associazione nella promozione di un’editoria digitale innovativa, radicata nelle comunità e capace di confrontarsi con le nuove sfide dell’informazione e dell’economia locale.