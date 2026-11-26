Antonio Levoni, nuovo ingresso in Forza Italia Piacenza – Antonio Levoni entra ufficialmente a far parte di Forza Italia a Piacenza. L’annuncio tramite una nota stampa del partito traccia anche il profilo dell’esponente politico di estrazione socialdemocratica con una lunga esperienza nelle istituzioni locali. “Il ruolo di Maurizio Gasparri – viene spiegato – è stato fondamentale per l’adesione di Levoni agli azzurri; i principi di Silvio Berlusconi e l’operatività dello stesso Gasparri sono per Levoni modelli da seguire per lo svolgimento della propria attività politica nella provincia di Piacenza. Ringrazio con profonda stima i dirigenti regionali di Fi primo dei quali il Coordinatore emiliano romagnolo Pietro Vignali, la sua vice Rosaria Tassinari, il coordinatore provinciale Marcello Minari e l’amico caro Giuseppe Pagliani membro reggiano del coordinamento regionale di Forza Italia”.

Figlio di Gianni Levoni, storico esponente socialdemocratico che ha operato nella politica di Piacenza dagli anni ’60 agli anni ’90, ricoprendo ruoli istituzionali di rilievo (Gianni Levoni è fra l’altro l’autore della canzone “Tal dig in piasentein”, brano simbolo della Città di Piacenza), Antonio Levoni è laureato in giurisprudenza, ha ricoperto più volte la carica di consigliere comunale a Piacenza, esercitato il ruolo di presidente della Circoscrizione 2, svolto l’incarico di consigliere delegato provinciale presiedendo varie commissioni consiliari tra cui Sviluppo economico e Affari istituzionali. Da Consigliere Provinciale ha collaborato con Marco Bucci, allora sindaco di Genova, per le questioni relative al Brugneto ed al Cassingheno. In Consiglio Comunale ha promosso l’intitolazione dell’ex parco della Galleana a Papa Giovanni Paolo II.