Cosa c’entrano i luoghi abbandonati con l’architettura? E cosa possono raccontarci gli spazi che abbiamo lasciato indietro? Sono queste le domande da cui prende il via il primo appuntamento di QUI – Architettura al bancone, il nuovo format dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Piacenza, pensato per portare l’architettura fuori dagli ambienti professionali e aprire una conversazione con la città.

Protagonisti della serata saranno Matteo Grandi, Nicola Cordaro, Patrizia Gullo e Alessandra Gullo, creators ed esploratori urbani del collettivo Luoghi e memoria, che racconteranno le loro esperienze di esplorazione e documentazione di edifici e luoghi abbandonati. A dialogare con loro sarà Gio Tirotto, designer piacentino che lavora tra design industriale, interior design, allestimenti temporanei e direzione artistica. Attraverso le storie e i punti di vista degli ospiti, la conversazione toccherà il rapporto tra persone e luoghi, il valore degli spazi dimenticati e il modo in cui l’architettura influenza la nostra vita quotidiana.

QUI nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico all’architettura e alla figura dell’architetto, mostrando come il progetto non riguardi soltanto chi lo realizza, ma tutti coloro che vivono e attraversano gli spazi. Ogni incontro parte dalla storia personale di un ospite proveniente da un mondo diverso. Un moderatore accompagna il racconto e ne esplora i collegamenti con l’architettura, attraverso una conversazione aperta al pubblico. Gli appuntamenti si svolgono in bar, circoli e altri luoghi della città, in un’atmosfera informale. Niente palco o presentazioni: solo persone, storie e punti di vista, davanti a un drink. Il primo incontro si terrà mercoledì 2 dicembre alle ore 19 al Dubliners Irish Pub di Piacenza. L’ingresso è gratuito, con registrazione obbligatoria sul sito qui.ordinearchitetti.piacenza.it. Agli architetti partecipanti saranno riconosciuti 2 CFP.