Anche in provincia di Piacenza Sinistra Italiana promuove iniziative di incontro e dibattito tra amministratori locali e cittadini sulla proposta di legge di AVS sulle Aree Interne ( https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=2980 ). Il primo incontro sarà a Gropparello il 20 novembre alle ore 20.30 presso la sala Consigliare di via Roma, 27. La proposta sarà presentata da Enrico Panini della segreteria nazionale di Sinistra Italiana.

“Tra le finalità delle iniziative che stanno portando in tutte le province italiane – affermano i promotori – emerge la necessità di interrompere il progressivo impoverimento di territori strategici per l’equilibrio ecosistemico dell’intero paese. L’Italia non potrà mai essere, per evidenti ragioni fisiche, il Paese della gentrificazione spinta come accade altrove in Europa: luoghi nei quali il consumo ed il mercato determinano le ragioni di vita delle persone e costruiscono nuovi idoli. Cambiare il paradigma per Alleanza Verdi e Sinistra significa che a fronte delle emergenze climatiche ed ambientali bisogna partire dal piccolo e lontano per dare valore al grande e vicino. Le aree interne occupano il 60% del suolo italiano, nelle aree interne si trovano il 48% dei comuni, vi abitano circa 13,6 milioni di persone (il 22% degli italiani). Le politiche di austerità e i tagli ai servizi negli ultimi vent’anni hanno comportato un accentuarsi delle criticità che rendono meno attrattivi e vivibili questi territori, innescando una crisi demografica dai tratti drammatici, inserita in un quadro nazionale di analoga decrescita demografica. Se non si trova il medico, la scuola, la farmacia, il genere alimentare (o forme analoghe) molti nuclei famigliari sono costretti ad andare altrove anche contro la loro volontà. Da qui bisogna partire, dall’equità delle politiche pubbliche”.