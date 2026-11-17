Armodio, Bot, Foppiani e Xerra: 100 opere di pittori piacentini in mostra da Iori
Le opere, provenienti da una collezione privata, si potranno ammirare dal 22 novembre al 12 dicembre nella sede di Iori casa d’aste
In occasione delle imminenti festività natalizie saranno esposte 100 opere provenienti da una
prestigiosa collezione piacentina: si potranno ammirare dal 22 novembre presso la sede di
Iori casa d’aste in viale Dante Alighieri 32 a Piacenza per un evento imperdibile dedicato agli
amanti del bello, agli appassionati di storia locale e ai collezionisti d’arte.
Questo appuntamento esclusivo è interamente dedicato alla valorizzazione del patrimonio artistico
della città. Il cuore dell’esposizione è costituito da un nucleo selezionato di dipinti firmati da
maestri che hanno segnato la storia del Novecento a Piacenza, tra cui Armodio, Asveri, Bot, Cinello,
Canepari, Gino Moro, Foppiani, Fornari, Serge Bellonì e Xerra.
Proveniente da un lascito ereditario, questa raccolta privata — conservata con cura nel corso dei
decenni e rimasta a lungo lontano dai riflettori — torna finalmente accessibile al pubblico, offrendo
una testimonianza autentica e preziosa della scuola pittorica del territorio.
L’iniziativa non rappresenta soltanto un’opportunità per ammirare pezzi unici di grande valore
storico e artistico, ma assume anche un profondo significato culturale. Acquisire una di queste opere
significa, infatti, farsi custodi di una memoria collettiva.
Per l’occasione, Iori Casa d’Aste si propone come ponte tra passato e futuro, permettendo alle
nuove generazioni di collezionisti di svolgere un ruolo attivo nel mantenere viva e tramandare la
tradizione artistica locale.
Attraverso la piattaforma intuitiva e sicura di Iori Casa d’Aste, i partecipanti potranno esplorare le
schede dettagliate delle opere in catalogo, approfondirne la storia e presentare le proprie offerte
online comodamente da casa da Sabato 5 a Sabato 12 Dicembre, con la garanzia della massima
trasparenza e accessibilità a livello nazionale e internazionale.
L’Asta di Natale rappresenta dunque un’occasione irripetibile per celebrare le feste all’insegna della
cultura e per assicurarsi un frammento della storia artistica di Piacenza.
IORI CASA D’ASTE
Viale Dante Alighieri 32, Piacenza
ESPOSIZIONE OPERE
Da 22 Novembre a Sabato 12 Dicembre
ORARIO
10 / 13 – 16 / 19