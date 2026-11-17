In occasione delle imminenti festività natalizie saranno esposte 100 opere provenienti da una

prestigiosa collezione piacentina: si potranno ammirare dal 22 novembre presso la sede di

Iori casa d’aste in viale Dante Alighieri 32 a Piacenza per un evento imperdibile dedicato agli

amanti del bello, agli appassionati di storia locale e ai collezionisti d’arte.

Questo appuntamento esclusivo è interamente dedicato alla valorizzazione del patrimonio artistico

della città. Il cuore dell’esposizione è costituito da un nucleo selezionato di dipinti firmati da

maestri che hanno segnato la storia del Novecento a Piacenza, tra cui Armodio, Asveri, Bot, Cinello,

Canepari, Gino Moro, Foppiani, Fornari, Serge Bellonì e Xerra.

Proveniente da un lascito ereditario, questa raccolta privata — conservata con cura nel corso dei

decenni e rimasta a lungo lontano dai riflettori — torna finalmente accessibile al pubblico, offrendo

una testimonianza autentica e preziosa della scuola pittorica del territorio.

L’iniziativa non rappresenta soltanto un’opportunità per ammirare pezzi unici di grande valore

storico e artistico, ma assume anche un profondo significato culturale. Acquisire una di queste opere

significa, infatti, farsi custodi di una memoria collettiva.

Per l’occasione, Iori Casa d’Aste si propone come ponte tra passato e futuro, permettendo alle

nuove generazioni di collezionisti di svolgere un ruolo attivo nel mantenere viva e tramandare la

tradizione artistica locale.

Attraverso la piattaforma intuitiva e sicura di Iori Casa d’Aste, i partecipanti potranno esplorare le

schede dettagliate delle opere in catalogo, approfondirne la storia e presentare le proprie offerte

online comodamente da casa da Sabato 5 a Sabato 12 Dicembre, con la garanzia della massima

trasparenza e accessibilità a livello nazionale e internazionale.

L’Asta di Natale rappresenta dunque un’occasione irripetibile per celebrare le feste all’insegna della

cultura e per assicurarsi un frammento della storia artistica di Piacenza.