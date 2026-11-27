Si intitola “Ispirazione” la mostra che fino al 15 dicembre Università Cattolica del Sacro Cuore ospita a Piacenza nel suo atrio d’onore. Protagoniste sono cinquanta opere dell’artista Piacentino Armodio. L’esposizione, curata da Carlo Francou e Silvia Bonomini, offre ai visitatori un’incredibile opportunità. Quella cioè di osservare, per ogni opera, il suo bozzetto preparatorio. Un modo per provare ad entrare nello spazio più intimo dell’artista. Lo spazio dove l’ispirazione inizia a prendere forma per poi essere modellata grazie alla creatività e alle mani dell’artista stesso. «Un’ispirazione – ha spiegato Armodio durante il momento inaugurale – che non è possibile spiegare. Non c’è luogo e non c’è tempo. Arriva dal mistero».

Nell’insieme la mostra ospitata in Università Cattolica rappresenta una «wunderkammer, una camera delle meraviglie – per usare le parole del curatore Carlo Francou – con oggetti di ogni tipo che Armodio ha la capacità far diventare il teatro del mondo, in cui anche noi potremmo ritrovarci». «Nella sua pittura – ha spiegato il curatore – si riconoscono richiami alla tradizione rinascimentale, soprattutto nella cura del disegno e nella precisione della rappresentazione, ma anche alla Metafisica e al Realismo Magico per le atmosfere sospese e il carattere insolito delle composizioni». «Una mostra particolare – ha aggiunto la co-curatrice Bononimi – perché tramite i bozzetti ci dice tutto quello che sta prima dell’opera». La mostra è a ingresso libero, visitabile da chiunque.