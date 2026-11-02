Ascoltare i segnali dello stress: a Too Piacenza incontro con lo psicologo Cricchini

Martedì 10 novembre alle 18 Too Piacenza (via XXIV Maggio 51) ospita “Parole e Corpo – Ascoltare i segnali dello stress, ritrovare l’equilibrio”, incontro gratuito con Simone Cricchini. Per il giovane psicologo si tratta di un ritorno a Too, dopo gli incontri della scorsa stagione, accolti con grande partecipazione e interesse. L’appuntamento rientra nel calendario di laboratori e incontri dei pomeriggi di aggregazione curati dalla Cooperativa Eureka.

Lo stress non si manifesta solo nei pensieri: si fa sentire nelle tensioni muscolari, nel respiro corto, nella stanchezza e in tanti segnali che spesso ignoriamo. E anche le parole con cui ci raccontiamo possono amplificare la tensione oppure diventare una via d’uscita. L’incontro, formativo ed esperienziale, esplorerà come psicologia e consapevolezza corporea possono lavorare insieme per alleggerire il peso del sovraccarico quotidiano. Si parlerà di come il corpo racconta lo stress, tra contratture, respiro e somatizzazioni; del potere delle parole e dell’influenza del dialogo interiore sul benessere; e di tecniche d’integrazione, con piccoli esercizi pratici per ritrovare calma e presenza. In una fase così delicata, in cui più che mai è necessario fermarsi ad ascoltare i più giovani, occasioni come questa diventano preziose: spazi di confronto aperti, dove dare un nome a ciò che si prova e scoprire strumenti concreti per prendersi cura di sé.