Ascolto e partecipazione delle nuove generazioni, i 30 anni dei consigli dei ragazzi

Nella mattinata di sabato 14 novembre all’Auditorium Sant’Ilario a Piacenza sono stati celebrati i trent’anni del Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, esperienza coordinata dal Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, che rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale per la promozione della partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita pubblica.

L’iniziativa ha visto per la prima volta il coinvolgimento dei Consigli in erba attivi negli altri comuni della provincia in un evento dedicato all’incontro, al confronto e alla condivisione di esperienze, in cui i giovani consiglieri possano raccontare il percorso che li ha coinvolti, scambiarsi idee e riflessioni, costruendo insieme le loro proposte per il futuro. Nel corso della mattinata, sono state presentate alcune delle esperienze avviate nelle assemblee dei giovani attraverso modalità creative e originali: video, cartelloni, oggetti simbolici o altre forme espressive capaci di raccontare la propria attività e i progetti realizzati. Successivamente, i partecipanti suddivisi in gruppi di lavoro misti, si sono confrontati sui temi ritenuti più significativi per le nuove generazioni per la costruzione di un messaggio condiviso rivolto agli adulti.