Assigeco non riesce a contenere una dirompente Leonessa Brescia (81 – 92)
Si interrompe al Palabanca la serie positiva dei Lupi Assigeco
Dopo tre quarti di ottima caratura, l’Assigeco Piacenza si ritrova senza energie nell’ultima frazione di gioco e si deve arrendere a una grande A2A Leonessa Brescia, brava nello sfruttare la superiore fisicità per strappare due punti importanti al PalaBanca. Consapevoli del valore dell’avversario, i Lupi iniziano il match con grande energia, girando bene la palla e andando a riposo con un vantaggio in doppia cifra. Nel secondo tempo, però, esce tutta l’esperienza della squadra di coach Calvani, che con una difesa soffocante e una prestazione dominante nei due pitturati affonda i padroni di casa. Da sottolineare il grande impatto dalla panchina di un ottimo Picarelli da 26 punti, ora i biancorossoblu dovranno ripartire dalle buone sensazioni del primo tempo per prepararsi al meglio alla prossima partita, a Lumezzane in casa della capolista.
PRIMO QUARTO
Ottimo inizio di Piacenza che si porta subito in vantaggio con la grande produzione offensiva di Pirani e Toniato. Brescia responde con la fisicità al ferro di Lombardi e la tripla dall’angolo di Bazan, ma la prima metà del quarto premia i Lupi per 14-7. L’ex di serata Sabatini prova a rimettere in carreggiata i suoi, ma Pirani è immarcabile e Vettori si sblocca in penetrazione e dal perimetro. Il vantaggio in doppia cifra arriva con un altro appoggio vincente di Pirani (23-13), poi anche Picarelli va a segno dalla lunga distanza e incorona un ottimo primo quarto di Piacenza (28-15).
SECONDO QUARTO
Vettori apre il parziale con una bomba, subito seguita dalla tripla con fallo di Picarelli che infiamma il PalaBanca. Arriva però la risposta di Brescia, che alza i giri del motore e trova il fondo della retina con Tavernelli e Vencato (35-24). Un’altra tripla, stavolta di Da Ros, riporta definitivamente in partita gli ospiti, mentre l’Assigeco pare meno brillante rispetto alla prima frazione. Ci pensano Giunta e Picarelli a suonare la carica, ma Brescia continua a colpire con Tavernelli e Sabatini, che in contropiede appoggia il -8 (44-36). Altro botta e risposta fra Toniato e Bedin, poi Fragonara dal perimetro chiude il primo tempo sul 52-41.
TERZO QUARTO
Lombardi si carica sulle spalle l’attacco ospite, ma Piacenza replica con Pirani e Fragonara al ferro. Brescia sfrutta la superiore fisicità nel pitturato, e qualche palla persa dei Lupi riapre definitivamente la partita: Da Ros segna indisturbato due volte e coach Ghizzinardi ferma il match in timeout (56-53). L’attacco dei Lupi fatica a sbloccarsi, poi Picarelli smuove finalmente il tabellino con una tripla che fa respirare i biancorossoblu, più positivi negli ultimi possessi del quarto (64-58).
QUARTO QUARTO
Continua la difesa soffocante degli ospiti, che iniziano fortissimo il quarto e passano in vantaggio con le due triple di Santinon (66-64). Bedin continua a fare la voce grossa in area e porta e Santinon porta il parziale ospite addirittura sullo 0-12. L’Assigeco non sembra avere forze sufficienti per reagire, è ancora Picarelli a bloccare l’avanzata ospite, ma Santinon risponde con un’altra tripla (67-73). Le ultime chances di rimonta biancorossoblu passano dalle mani di Picarelli e Vettori, ma un paio di ingenuità dei Lupi chiudono il sipario sulla partita (81-92).
DATI STATISTICI
UCC Assigeco Piacenza: Alberto Fragonara 13 (3/4, 2/5), Enrico Vettori 13 (2/2, 3/9), Luca Toniato 11 (2/2, 2/3), Giovanni Poggi 2 (0/1, 0/1), Simone Giunta 2 (1/4, 0/3), Matteo Picarelli 26 (0/0, 6/12), Federico Pirani 14 (7/10), Matteo Ermelani 0 (0/0, 0/0), Stefano Olivieri 0 (0/0, 0/0), Dario Spagnolo NE, Gabriele Cattivelli NE,
Allenatore: Marcello Ghizzinardi (assistenti: Luca Ogliari, Ariele Zanella)
UCC Assigeco Piacenza – A2A Leonessa Brescia 81 – 92 (28-15; 24-26; 12-17; 17-34)
A2A Leonessa Brescia: Luca Vencato 6 (3/6, 0/2), Mattia Santinon 11 (1/1, 3/5), Adriano Bazan 4 (0/2, 0/4), Matteo Da Ros 19 (7/8, 1/2), Eric Lombardi 18 (6/8, 0/2), Gherardo Sabatini 12 (3/3, 2/7), Riccardo Tavernelli 8 (1/1, 2/5), Alberto Bedin 14 (6/7, 0/0), Maks Klanjscek NE, Christian Burns NE, Santiago Cabodevilla NE, Francesco Frosini NE
Allenatore: Marco Calvani (assistenti: Giuseppe Di Manno, Gianmarco Cremona, David Moss)
DICHIARAZIONE ALLENATORE
“Ripetere il primo tempo sarebbe stato complicato. Più che la stanchezza ha inciso la fisicità e l’atletismo degli avversari, basta guardare i dati a rimbalzo. Se fossimo riusciti a prendere qualche ribalzo difensivo in più saremmo riusciti ad alzare il ritmo, ma mi piace pensare che abbiamo tirato fuori il meglio di una delle migliori squadre del campionato. Se Brescia gioca con questa intensità diventa complicato per tutti, soprattutto per una squadra come la nostra che dal punto di vista dei centimetri sotto canestro paga per via dei nostri giocatori infortunati”.