Assigeco non riesce a contenere una dirompente Leonessa Brescia (81 – 92)

Foto Monica Dallavalle

Dopo tre quarti di ottima caratura, l’Assigeco Piacenza si ritrova senza energie nell’ultima frazione di gioco e si deve arrendere a una grande A2A Leonessa Brescia, brava nello sfruttare la superiore fisicità per strappare due punti importanti al PalaBanca. Consapevoli del valore dell’avversario, i Lupi iniziano il match con grande energia, girando bene la palla e andando a riposo con un vantaggio in doppia cifra. Nel secondo tempo, però, esce tutta l’esperienza della squadra di coach Calvani, che con una difesa soffocante e una prestazione dominante nei due pitturati affonda i padroni di casa. Da sottolineare il grande impatto dalla panchina di un ottimo Picarelli da 26 punti, ora i biancorossoblu dovranno ripartire dalle buone sensazioni del primo tempo per prepararsi al meglio alla prossima partita, a Lumezzane in casa della capolista.

PRIMO QUARTO

Ottimo inizio di Piacenza che si porta subito in vantaggio con la grande produzione offensiva di Pirani e Toniato. Brescia responde con la fisicità al ferro di Lombardi e la tripla dall’angolo di Bazan, ma la prima metà del quarto premia i Lupi per 14-7. L’ex di serata Sabatini prova a rimettere in carreggiata i suoi, ma Pirani è immarcabile e Vettori si sblocca in penetrazione e dal perimetro. Il vantaggio in doppia cifra arriva con un altro appoggio vincente di Pirani (23-13), poi anche Picarelli va a segno dalla lunga distanza e incorona un ottimo primo quarto di Piacenza (28-15).

SECONDO QUARTO

Vettori apre il parziale con una bomba, subito seguita dalla tripla con fallo di Picarelli che infiamma il PalaBanca. Arriva però la risposta di Brescia, che alza i giri del motore e trova il fondo della retina con Tavernelli e Vencato (35-24). Un’altra tripla, stavolta di Da Ros, riporta definitivamente in partita gli ospiti, mentre l’Assigeco pare meno brillante rispetto alla prima frazione. Ci pensano Giunta e Picarelli a suonare la carica, ma Brescia continua a colpire con Tavernelli e Sabatini, che in contropiede appoggia il -8 (44-36). Altro botta e risposta fra Toniato e Bedin, poi Fragonara dal perimetro chiude il primo tempo sul 52-41.

TERZO QUARTO

Lombardi si carica sulle spalle l’attacco ospite, ma Piacenza replica con Pirani e Fragonara al ferro. Brescia sfrutta la superiore fisicità nel pitturato, e qualche palla persa dei Lupi riapre definitivamente la partita: Da Ros segna indisturbato due volte e coach Ghizzinardi ferma il match in timeout (56-53). L’attacco dei Lupi fatica a sbloccarsi, poi Picarelli smuove finalmente il tabellino con una tripla che fa respirare i biancorossoblu, più positivi negli ultimi possessi del quarto (64-58).

QUARTO QUARTO

Continua la difesa soffocante degli ospiti, che iniziano fortissimo il quarto e passano in vantaggio con le due triple di Santinon (66-64). Bedin continua a fare la voce grossa in area e porta e Santinon porta il parziale ospite addirittura sullo 0-12. L’Assigeco non sembra avere forze sufficienti per reagire, è ancora Picarelli a bloccare l’avanzata ospite, ma Santinon risponde con un’altra tripla (67-73). Le ultime chances di rimonta biancorossoblu passano dalle mani di Picarelli e Vettori, ma un paio di ingenuità dei Lupi chiudono il sipario sulla partita (81-92).

DATI STATISTICI

UCC Assigeco Piacenza: Alberto Fragonara 13 (3/4, 2/5), Enrico Vettori 13 (2/2, 3/9), Luca Toniato 11 (2/2, 2/3), Giovanni Poggi 2 (0/1, 0/1), Simone Giunta 2 (1/4, 0/3), Matteo Picarelli 26 (0/0, 6/12), Federico Pirani 14 (7/10), Matteo Ermelani 0 (0/0, 0/0), Stefano Olivieri 0 (0/0, 0/0), Dario Spagnolo NE, Gabriele Cattivelli NE,

Allenatore: Marcello Ghizzinardi (assistenti: Luca Ogliari, Ariele Zanella)

UCC Assigeco Piacenza – A2A Leonessa Brescia 81 – 92 (28-15; 24-26; 12-17; 17-34)

A2A Leonessa Brescia: Luca Vencato 6 (3/6, 0/2), Mattia Santinon 11 (1/1, 3/5), Adriano Bazan 4 (0/2, 0/4), Matteo Da Ros 19 (7/8, 1/2), Eric Lombardi 18 (6/8, 0/2), Gherardo Sabatini 12 (3/3, 2/7), Riccardo Tavernelli 8 (1/1, 2/5), Alberto Bedin 14 (6/7, 0/0), Maks Klanjscek NE, Christian Burns NE, Santiago Cabodevilla NE, Francesco Frosini NE

Allenatore: Marco Calvani (assistenti: Giuseppe Di Manno, Gianmarco Cremona, David Moss)