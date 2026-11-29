Foto di Monica Dallavalle

Agevole vittoria dell’Assigeco Piacenza nel match casalingo contro MyEnergy Reggio Calabria. Nel primo tempo, i tifosi al PalaBanca assistono a un match piuttosto equilibrato, con i biancorossoblu che conducono nel risultato e i neroarancio che seguono pur tenendosi pienamente in partita. Nel terzo quarto il tabellino segna 55-50 a favore dei padroni di casa, e da lì in poi Piacenza affonda gli artigli sulla partita dominando poi l’ultimo parziale. Da sottolineare un’altra grande prova di Picarelli in uscita dalla panchina e l’ottimo esordio di Angelo Del Chiaro, alla prima apparizione in maglia Assigeco e autore di una buonissima prestazione da 11 punti e 4 rimbalzi. Piacenza si gode i due punti, ma dopo i festeggiamenti si penserà già al prossimo impegno stagionale, la settimana prossima nella complicata trasferta di Treviglio.

PRIMO QUARTO

Diouf segna i primi due del match, mentre per Piacenza è Fragonara a muovere il tabellino per primo. Romeo risponde in penetrazione alla tripla di Toniato, i Lupi restano avanti con Pirani e Poggi, mentre per i neroarancio è ancora Diouf il più ispirato (11-8). A tre minuti dalla prima sirena arriva l’esordio di Del Chiaro che si presenta con un bel tiro dalla media, la tripla di Clark impatta il match sul 15 pari, poi Picarelli sale in cattedra e chiude il quarto sul 20-15.

SECONDO QUARTO

Si sblocca Kampuss, anche lui all’esordio in maglia MyEnergy, poi Fragonara alza il lob per la schiacciata di Del Chiaro (24-18). Altra tripla di Picarelli, che poi porta Piacenza al primo vantaggio in doppia cifra (30-20), ma Reggio Calabria inizia a ingranare con un Taflaj in grande spolvero: tre triple dell’ala albanese riportano gli ospiti sul -3, ma Vettori e Fragonara scavano un nuovo gap fra le squadre con un finale di primo tempo molto positivo (45-36).

TERZO QUARTO

Buona partenza degli ospiti, con Kampuss e Diouf che si fanno vedere sotto canestro, ma Picarelli colpisce ancora dalla distanza (48-42). Anche Del Chiaro va a segno dalla lunga distanza, poi la partita si fa fisica e gli attacchi delle squadre ne risentono. Botta e risposta fra Calvellini e Vettori, e verso la fine del quarto i Lupi consolidano il vantaggio grazie ai viaggi in lunetta di Pirani e Toniato (64-52).

QUARTO QUARTO

Toure inaugura il quarto con una tripla, ma cinque punti filati di Fragonara valgono il massimo vantaggio Assigeco fino ad ora (69-54). Dopo l’appoggio di Pirani, Poggi chiude virtualmente il match al ferro, poi Picarelli si smarca da tre punti e mette il risultato in ghiaccio (79-58). Gli ospiti sembrano aver staccato la spina, Pirani trova la doppia doppia personale e i Lupi possono amministrare il comodo vantaggio fino alla sirena finale (84-60).

DATI STATISTICI

UCC Assigeco Piacenza: Alberto Fragonara 9 (3/4, 1/3), Enrico Vettori 15 (3/7, 1/5), Luca Toniato 9 (1/1, 1/1), Giovanni Poggi 8 (3/12, 0/0), Simone Giunta 2 (1/1, 0/2), Matteo Picarelli 17 (0/1, 4/10), Angelo Del Chiaro 11 (3/7, 1/1), Federico Pirani 10 (4/8, 0/1), Matteo Ermelani 0 (0/0, 0/0), Stefano Olivieri 0 (0/0, 0/0), Gabriele Cattivelli 0 (0/0, 0/1), Massimiliano Ferraro NE

Allenatore: Marcello Ghizzinardi (assistenti: Luca Ogliari, Ariele Zanella)

MyEnergy Reggio Calabria: Gabriele Romeo 2 (1/5, 0/3), Matteo Calvellini 5 (0/2, 1/2), Alessio Donadoni 11 (4/9, 0/4), Celis Taflaj 15 (2/3, 3/6), Baye Modou Diouf 10 (5/5, 0/0), Leonardo Clark 5 (1/1, 1/3), Gustavs Kampuss 10 (4/10, 0/7), Abati Toure 2 (1/1, 0/1), Leonardo Marini 0 (0/1, 0/1), Nikola Markovic NE

Allenatore: Michele Carrea (assistenti: Vincenzo Lovino, Pasquale Motta)

DICHIARAZIONE ALLENATORE

“Stasera abbiamo avuto cinque giocatori in doppia cifra, uno a nove e uno a otto. È stata una vittoria di squadra, mi piace sottolineare il dato a rimbalzo, 47-33 per noi, perché Reggio Calabria è una squadra molto quotata sotto canestro. La fiducia oggi era diversa rispetto a qualche settimana fa, anche le percentuali ai tiri liberi dimostrano che eravamo abbastanza sereni, ma il risultato è bugiardo. Abbiamo dilagato nel quarto quarto, ma la partita è sempre stata viva, inoltre Reggio Calabria in trasferta ha già vinto quattro volte in trasferta, quindi stasera abbiamo vinto una partita tutt’altro che scontata”.