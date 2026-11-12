Auser presenta al sindaco di Fiorenzuola Gandolfi il nuovo progetto provinciale di trasporto sociale

Incontro nei giorni scorsi tra il presidente provinciale Auser Piacenza, Alberto Borghi, e il sindaco di Fiorenzuola d’Arda Romeo Gandolfi per la presentazione del nuovo progetto provinciale del Filo d’Argento, il servizio di trasporto sociale e accompagnamento rivolto alle persone anziane, fragili o con difficoltà di autonomia. In un clima positivo e di collaborazione, Auser e Comune di Fiorenzuola d’Arda hanno ribadito la comune attenzione alla continuità e alle prospettive di sviluppo del servizio sul territorio.

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema unitario di trasporto sociale in tutta la provincia gestito da Auser Piacenza ODV attraverso un coordinamento provinciale, procedure condivise e criteri organizzativi omogenei: una scelta finalizzata a migliorare la programmazione delle attività, ottimizzare l’impiego delle risorse e assicurare risposte sempre più efficaci ai bisogni dei cittadini, valorizzando le esperienze maturate nei diversi territori. Anche il trasporto sociale già attivo a Fiorenzuola confluirà nel nuovo modello provinciale: la gestione quotidiana del servizio farà capo ad Auser Piacenza ODV, mentre la ricezione delle richieste e l’organizzazione dei trasporti saranno affidate al centro di ascolto di Piacenza. Gli accompagnamenti continueranno a essere effettuati con i mezzi di Auser già in uso sul territorio, contando sulla disponibilità dei volontari locali.

«Il trasporto sociale rappresenta uno degli elementi fondamentali del progetto sociale di Auser – afferma Alberto Borghi -, perché offre un aiuto concreto a chi incontra difficoltà negli spostamenti, favorendo l’accesso alle cure, ai servizi e alle opportunità di partecipazione alla vita della comunità; con questo progetto vogliamo rafforzare la nostra capacità di intervento e costruire una rete provinciale sempre più solida e organizzata. Ringraziamo il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Fiorenzuola per l’attenzione e la disponibilità dimostrate». Borghi ha rivolto un particolare riconoscimento ai volontari che hanno garantito negli anni il servizio sul territorio: «A Fiorenzuola è stato svolto in questi anni un lavoro meritorio, grazie alla generosità e alla dedizione dei tanti volontari che hanno offerto un servizio prezioso alla comunità: un patrimonio di esperienza e solidarietà che Auser intende riconoscere, valorizzare e sostenere, contiamo di poter continuare ad avere tutti i volontari fiorenzuolani al nostro fianco anche nella nuova organizzazione provinciale. La loro disponibilità sarà decisiva: il nuovo modello organizzativo può offrire strumenti e risorse, ma sono le persone, con il loro impegno, a rendere concretamente possibile il servizio. Siamo fiduciosi che tutti vorranno continuare a mettere la propria esperienza al servizio della comunità, dando seguito a quanto di prezioso è stato costruito in questi anni».