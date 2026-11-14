Ausl, distribuzione diretta farmaci e dispositivi medici chiuse il 19 e 20 novembre

L’Ausl Piacenza informa che il servizio di Distribuzione diretta di farmaci dell’ospedale cittadino (nucleo antico, via Taverna 49, edificio 6 ingresso A) e Dispositivi medici del punto ospedaliero di Piacenza saranno chiusi per inventario dalle 13 del 19 novembre e per l’intera giornata del 20 novembre. L’attività riprenderà con i consueti orari di apertura al pubblico lunedì 23 novembre. Nelle due giornate restano aperti al pubblico i punti sul territorio.