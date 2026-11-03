Ausl Piacenza, Vittorio Casati nuovo direttore del Distretto Città di Piacenza

“Siamo una squadra con grandi potenzialità: vogliamo essere qualcuno per chi non è nessuno”. È con questo patrimonio professionale e umano che Vittorio Casati ha assunto da qualche settimana la guida del Distretto Città di Piacenza, portando nel nuovo incarico una visione chiara: rafforzare l’integrazione tra ospedale e territorio, stringere forti relazioni con la parte sociale, valorizzare le competenze dei professionisti e costruire una rete di servizi sempre più vicina alle persone, in particolare a quelle più fragili.

Entrato in Azienda nel 1991, Casati ha accompagnato nel corso degli anni l’evoluzione della sanità piacentina, maturando una conoscenza approfondita dell’organizzazione, dei servizi e dei professionisti che ogni giorno operano a contatto con i cittadini. A questa esperienza professionale si è affiancato un periodo di cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo, che ha ulteriormente rafforzato la sua attenzione verso le fragilità, le disuguaglianze socio-sanitarie e il legame profondo che esiste tra condizioni sociali e salute.

“Oggi vorrei mettere questa esperienza ospedaliera al servizio del territorio. Non penso a una sanità territoriale separata dall’ospedale, ma a due realtà che si completano vicendevolmente. L’obiettivo è costruire percorsi di cura integrati e far conoscere ai cittadini e alle associazioni i servizi che l’Azienda mette loro a disposizione”.

Un’impostazione che si traduce pienamente negli obiettivi del mandato affidatogli: consolidare la sanità territoriale, rafforzare la continuità assistenziale e sviluppare risposte sempre più efficaci per una popolazione che invecchia e presenta bisogni di salute sempre più complessi.