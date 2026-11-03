Ausl Piacenza, Vittorio Casati nuovo direttore del Distretto Città di Piacenza
Entrato in Azienda nel 1991, Casati ha accompagnato nel corso degli anni l’evoluzione della sanità piacentina
“Siamo una squadra con grandi potenzialità: vogliamo essere qualcuno per chi non è nessuno”. È con questo patrimonio professionale e umano che Vittorio Casati ha assunto da qualche settimana la guida del Distretto Città di Piacenza, portando nel nuovo incarico una visione chiara: rafforzare l’integrazione tra ospedale e territorio, stringere forti relazioni con la parte sociale, valorizzare le competenze dei professionisti e costruire una rete di servizi sempre più vicina alle persone, in particolare a quelle più fragili.
Entrato in Azienda nel 1991, Casati ha accompagnato nel corso degli anni l’evoluzione della sanità piacentina, maturando una conoscenza approfondita dell’organizzazione, dei servizi e dei professionisti che ogni giorno operano a contatto con i cittadini. A questa esperienza professionale si è affiancato un periodo di cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo, che ha ulteriormente rafforzato la sua attenzione verso le fragilità, le disuguaglianze socio-sanitarie e il legame profondo che esiste tra condizioni sociali e salute.
“Oggi vorrei mettere questa esperienza ospedaliera al servizio del territorio. Non penso a una sanità territoriale separata dall’ospedale, ma a due realtà che si completano vicendevolmente. L’obiettivo è costruire percorsi di cura integrati e far conoscere ai cittadini e alle associazioni i servizi che l’Azienda mette loro a disposizione”.
Un’impostazione che si traduce pienamente negli obiettivi del mandato affidatogli: consolidare la sanità territoriale, rafforzare la continuità assistenziale e sviluppare risposte sempre più efficaci per una popolazione che invecchia e presenta bisogni di salute sempre più complessi.
In questa prospettiva, le Case della Comunità di piazzale Milano e Belvedere rappresentano luoghi di prossimità e di accoglienza dove sociale e sanitario lavorano a stretto contatto per soddisfare i bisogni della popolazione. Strutture chiamate a svolgere un ruolo fondamentale nell’orientare i cittadini, accompagnarli nei percorsi di cura e favorire il coordinamento tra tutti gli attori coinvolti nell’assistenza. Tra le priorità vi sono il rafforzamento dell’assistenza domiciliare, lo sviluppo di modelli di presa in carico sempre più efficaci e la semplificazione dei percorsi assistenziali.
La visione di Casati va oltre l’organizzazione dei servizi sanitari. La salute, osserva, nasce anche dalla qualità delle relazioni e dalla capacità di una comunità di prendersi cura delle persone più vulnerabili. Per questo considera strategica la collaborazione con il Comune, le istituzioni, il mondo dell’associazionismo e il Terzo settore.
Un percorso di ascolto e confronto è già iniziato attraverso gli incontri con i Comitati consultivi misti e i contatti avviati con le realtà associative cittadine. L’obiettivo è individuare insieme alcune priorità condivise su cui concentrare energie e risorse, sviluppando progetti sostenibili ed efficaci.
In foto il nuovo direttore del distretto Città di Piacenza Vittorio Casati con, da sinistra, il direttore sanitario Andrea Magnacavallo, il direttore generale Paola Bardasi, il direttore delle Attività socio-sanitarie Elenora Corsalini e il direttore assistenziale Andrea Contini.