Auto finisce nel vallo delle mura e prende fuoco, ferita una donna

Grave incidente nel tardo pomeriggio di giovedì 12 novembre a Piacenza: è accaduto lungo via XXI Aprile, dove un’utilitaria, condotta da una donna e che procedeva in direzione di Piazzale Milano, è improvvisamente uscita di strada. Da chiarire esattamente le cause di quanto accaduto: la vettura ha sbandato finendo nel vallo delle mura farnesiane, ribaltandosi e prendendo fuoco.

La signora alla guida, di 84 anni, è riuscita fortunatamente ad uscire dall’auto ed è stata soccorsa dai sanitari del 118, giunti insieme ai vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Dopo le prime cure, è stata condotta al pronto soccorso dell’ospedale cittadino: secondo quanto si è appreso, non si troverebbe in pericolo. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale, l’incidente ha provocato disagi alla circolazione.