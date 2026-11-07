Auto in doppia fila e traffico alla “Pezzani”, il gruppo di vicinato chiede il ritorno del Pedibus
“Ogni mattina le vie limitrofe all’istituto vengono paralizzate – affermano – da un volume di traffico eccessivo”
“Una situazione insostenibile quella che si ripete quotidianamente davanti alla Scuola Primaria “Renzo Pezzani” nel quartiere Belvedere di Piacenza. I cittadini delle vie limitrofe denunciano un livello di traffico allarmante durante gli orari di entrata e uscita, accompagnato da infrazioni costanti al codice della strada e da episodi di maleducazione”. Lo scrive in una nota il Gruppo di vicinato Belvedere
“Ogni mattina le vie limitrofe all’istituto vengono paralizzate – affermano – da un volume di traffico eccessivo. Le auto vengono sistematicamente lasciate in doppia fila, sui marciapiedi o in prossimità degli attraversamenti pedonali. A questo si aggiunge l’insofferenza di alcuni automobilisti, che troppo spesso sfocia in comportamenti incivili proprio davanti ai cancelli della scuola. Di fronte a questa emergenza sicurezza, cittadini e genitori del Belvedere chiedono a gran voce una soluzione concreta, ecologica e già collaudata in passato: la reintroduzione del Pedibus. Lo storico servizio, che prevede l’accompagnamento a piedi dei bambini a scuola da parte di volontari lungo percorsi prestabiliti, rappresenta la risposta ideale per decongestionare l’area scolastica”.
“Il ripristino del Pedibus – secondo il gruppo – permetterebbe di garantire la sicurezza degli alunni, riducendo il numero di autovetture dal perimetro scolastico, ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico nel quartiere, promuovere la salute e la socialità, abituando i bambini al movimento fisico quotidiano e alla condivisione del tragitto con i compagni. Le famiglie si dicono pronte a collaborare ma chiedono il supporto immediato dell’Amministrazione Comunale, della Polizia Locale e della Direzione Scolastica per istituzionalizzare nuovamente il servizio, tracciare i percorsi sicuri in via ufficiale e presidiare le strade negli orari critici finché il progetto non sarà ripartito a pieno regime. La sicurezza dei bambini non può essere sacrificata alla fretta quotidiana. È il momento di restituire le strade del quartiere Belvedere ai pedoni”.