Auto in doppia fila e traffico alla “Pezzani”, il gruppo di vicinato chiede il ritorno del Pedibus

“Il ripristino del Pedibus – secondo il gruppo – permetterebbe di garantire la sicurezza degli alunni, riducendo il numero di autovetture dal perimetro scolastico, ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico nel quartiere, promuovere la salute e la socialità, abituando i bambini al movimento fisico quotidiano e alla condivisione del tragitto con i compagni. Le famiglie si dicono pronte a collaborare ma chiedono il supporto immediato dell’Amministrazione Comunale, della Polizia Locale e della Direzione Scolastica per istituzionalizzare nuovamente il servizio, tracciare i percorsi sicuri in via ufficiale e presidiare le strade negli orari critici finché il progetto non sarà ripartito a pieno regime. La sicurezza dei bambini non può essere sacrificata alla fretta quotidiana. È il momento di restituire le strade del quartiere Belvedere ai pedoni”.