Auto ‘pattina’ sul gasolio e finisce fuori strada lungo la Statale 45

Scivola sull’asfalto reso sdrucciolevole da una perdita di gasolio e finisce fuori strada. L’incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, è avvenuto lungo la Statale 45 nel Comune di Rivergaro, poco dopo la frazione di Fabiano, nel primo pomeriggio del 10 novembre.

Alla guida della Ford Fiesta finita nel canale di fianco alla carreggiata, un giovane che ha rifiutato il trasporto in ospedale. A causare l’uscita di strada è stata, con ogni probabilità, una perdita di gasolio, che ha reso l’asfalto scivoloso. Sul posto i volontari della Pubblica Assistenza Valnure, insieme ai vigili del fuoco di Piacenza, per la messa in sicurezza dell’area e i carabinieri della stazione di Rivergaro.