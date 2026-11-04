Autonomia degli alunni con disabilità, la Regione vince ricorso alla Consulta

“Questa sentenza della Corte costituzionale rappresenta un passaggio di grande rilievo non solo sul piano tecnico, ma anche su quello politico e istituzionale. Viene affermato un principio chiaro, ossia che non si possono individuare livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e obiettivi da garantire ai cittadini e alle cittadine, senza prevedere risorse adeguate e strumenti efficaci per renderli concretamente esigibili. Non è possibile scaricare sulle Regioni la responsabilità di assicurare diritti fondamentali, senza garantire le condizioni necessarie per farlo”.

Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, sulla recente sentenza della Corte costituzionale che ha accolto il ricorso della Regione promosso contro una norma statale contenuta nella legge di Bilancio dello Stato del 2026. Tema centrale la definizione e il finanziamento dei Lep (Livelli essenziali delle prestazioni) relativi all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni e le alunne con disabilità nella scuola. Secondo il ricorso presentato, la legge statale aveva definito le modalità di determinazione dei Lep e i relativi obiettivi di servizio senza coinvolgere in modo adeguato le Regioni e gli Enti locali, scaricando su di essi i costi effettivi di copertura del servizio. Con la sentenza (depositata il 3 novembre 2026), la Consulta ha accolto le ragioni sollevate dalla Regione Emilia-Romagna.