Autostrade per l’Italia informa che, sulla A1 Milano-Napoli, in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, è stata annullata la deviazione obbligatoria sulla complanare di Piacenza (R49) per chi da Milano è diretto verso Bologna, che era prevista dalle 21 di questa sera, lunedì 23, alle 5 di martedì 24 novembre.

Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, lavori di pavimentazione e di riqualifica delle barriere antirumore, rimangono confermati i provvedimenti di seguito indicati. Dalle ore 22.30 di lunedì alle 23 alle ore 5 di martedì 24 novembre sarà chiusa l’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna; dalle ore 21 di martedì 24 alle ore 5 di mercoledì 25 novembre chi percorre la A1 Milano-Napoli, da Milano verso Bologna, verrà deviato obbligatoriamente sulla Complanare di Piacenza (R49): dopo la deviazione obbligatoria sulla Complanare di Piacenza, seguire le indicazioni per A21 Torino-Piacenza-Brescia, oppure percorrere interamente la Complanare e immettersi poi in A1 verso Bologna. Sarà chiusa l’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.