Autostrada A1, chiusa per due notti l’entrata della stazione di Piacenza Sud

Sull’R49 Complanare di Piacenza, per consentire lavori di manutenzione del viadotto “Guardamiglio”, nelle due notti di mercoledì 11 e giovedì 12 novembre, con orario 21-5, sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata in entrambe le direzioni. A darne comunicazione è Autostrade per l’Italia: in alternativa, entrare alla stazione di Piacenza ovest sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, o alla stazione di Fiorenzuola o di Basso Lodigiano, sulla stessa A1. Contestualmente saranno chiusi, per chi percorre la A21 Torino-Piacenza-Brescia e proviene sia da Torino sia da Brescia, i Rami di immissione sulla A1, verso Milano.