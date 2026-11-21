Autostrade per l’Italia informa che, sulla A1 Milano-Napoli, dalle ore 21 di lunedì 23 alle ore 5 di martedì 24 novembre sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla D21 Diramazione Fiorenzuola, verso la A21 Torino-Piacenza-Brescia, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza; in alternativa, proseguire in A1 verso Milano e immettersi in A21 verso Brescia. Sarà inoltre chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata e in uscita, in alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Fidenza, sulla stessa A1, o la stazione di Piacenza sud sull’R49 Complanare di Piacenza.

Nelle due notti di mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, con orario 21-5, e dalle ore 22 di venerdì 27 alle ore 6 di sabato 28 novembre, chi percorre la A1 da Milano verso Bologna, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Fiorenzuola. Dopo l’uscita obbligatoria a Fiorenzuola, rientrare dalla stessa stazione e riprendere il proprio itinerario in direzione Bologna. Si precisa che sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Arda ovest”, situata nel tratto compreso tra l’allacciamento A21 e Fiorenzuola, verso Bologna.

DEVIAZIONI OBBLIGATORIE NOTTURNE SULLA COMPLANARE DI PIACENZA – Dalle ore 21 di lunedì 23 alle 5 di martedì 24 novembre chi percorre la A1 Milano-Napoli, da Milano verso Bologna, verrà deviato obbligatoriamente sulla Complanare di Piacenza (R49). Dopo la deviazione obbligatoria sulla Complanare di Piacenza, seguire le indicazioni per A21 Torino-Piacenza-Brescia, oppure percorrere interamente la Complanare e immettersi poi in A1 verso Milano. Dalle ore 22.30 di lunedì 23 alle 5 di martedì 24 novembre sarà chiusa l’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

Dalle ore 21 di martedì 24 alle 5 di mercoledì 25 novembre chi percorre la A1 Milano-Napoli, da Milano verso Bologna, verrà deviato obbligatoriamente sulla Complanare di Piacenza (R49). Dopo la deviazione obbligatoria sulla Complanare di Piacenza, seguire le indicazioni per A21 Torino-Piacenza-Brescia, oppure percorrere interamente la Complanare e immettersi poi in A1 verso Bologna; sarà chiusa l’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

Nelle due notti di mercoledì 24 e giovedì 26 novembre, con orario 21-5, chi percorre la A1 Milano-Napoli, da Bologna verso Milano, verrà deviato obbligatoriamente sulla Complanare di Piacenza (R49). Dopo la deviazione obbligatoria sulla Complanare di Piacenza, seguire le indicazioni per A21 Torino-Piacenza-Brescia, oppure percorrere interamente la Complanare e immettersi poi in A1 verso Milano.