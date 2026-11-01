Bakery che cambia pelle: vittoria 80-70 su Castelnovo

Castelnovo apre avanti con un Benfenati piuttosto cinico nel pitturato, per la Bakery c’è Galdiolo (4-11) ma anche poca precisione dal’arco: è timeout per coach Salvemini. Gli ospiti continuano a spingere con i biancorossi ad inseguire: Prosek mette a segno il canestro dell’8-18, seguito da El Agbani (10-18) per il timeout questa volta chiamato dai reggiani. Paoletti va fino in fondo per il 12-18. L’ultima azione è di marca ospite, 12-20. La tripla di Rossi vale i primi punti del secondo quarto (12-23), Prosek risponde dalla lunetta (14-23) ma Castelnovo è letale dalla linea dei tre punti (16-28) e mantiene alta la pressione sulla difesa biancorossa (18-32): risponde El Agbani con due azioni personali per il 23-36. La Bakery prova a ridurre le distanze (31-38) ma la formazione reggiana chiude 31-43.

Krajnc sblocca il tabellone dopo l’intervallo, subito la risposta di Galdiolo che lascia inalterato il distacco (33-45). Paoletti e Prosek però suonano la carica per una Bakery che ricuce le distanze fino al 42-46 di Galdiolo e al 45-46 che arriva con la tripla di El Agbani che mette anche la freccia, 47-46. È decisamente tutta un’altra Bakery e tutta un’altra partita: Paoletti colpisce indisturbato da fuori (55-49), Castelnovo risponde ma i biancorossi chiudono avanti. Da una parte all’altra del campo senza esclusione di colpi con Yak Deng e Riccardo Milani a segno e gli ospiti che non restano a guardare (63-62) ma c’è Prosek dal’arco per il più sette di Piacenza (69-62). Galdiolo non si lascia sfuggire nemmeno un rimbalzo e va a segno per il 75-67, il crescendo di El Agbani vale il 78-70 dall’arco. Gli ultimi scambi non cambiano l’esito per la vittoria Bakery, 80-70.