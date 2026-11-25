Sarà l’occasione in cui ottenere chiarimenti sulle modalità di partecipazione e risposte a eventuali dubbi, conoscendo meglio tutte le opportunità offerte dal bando, presentato nelle scorse settimane in Municipio e promosso dall’Amministrazione comunale nell’ambito del progetto di attivazione e sviluppo dell’Hub urbano finanziato dalla Regione Emilia Romagna. A illustrare i dettagli e rispondere alle domande interverranno l’assessore al Commercio Simone Fornasari e il consulente e hub manager Oliviero Cresta di Trade Lab. Saranno presenti, inoltre, i componenti della Cabina di regia dell’hub urbano: Camera di Commercio dell’Emilia, Confcommercio, Confesercenti e Cna, Confedilizia Piacenza, Fiaip e Fimaa, associazione Vita in Centro a Piacenza.