Bando Imprese, in Sant’Ilario un incontro informativo dedicato
A disposizione contributi a fondo perduto per 400mila euro, destinati alle attività economiche del centro storico
Giovedì 26 novembre, alle 15, l’Auditorium Sant’Ilario in via Garibaldi 17 a Piacenza ospiterà un in contro informativo aperto a tutti i soggetti interessati ad aderire al Bando Imprese 2026-2027, che mette a disposizione contributi a fondo perduto per 400mila euro, destinati alle attività economiche del centro storico.
Sarà l’occasione in cui ottenere chiarimenti sulle modalità di partecipazione e risposte a eventuali dubbi, conoscendo meglio tutte le opportunità offerte dal bando, presentato nelle scorse settimane in Municipio e promosso dall’Amministrazione comunale nell’ambito del progetto di attivazione e sviluppo dell’Hub urbano finanziato dalla Regione Emilia Romagna. A illustrare i dettagli e rispondere alle domande interverranno l’assessore al Commercio Simone Fornasari e il consulente e hub manager Oliviero Cresta di Trade Lab. Saranno presenti, inoltre, i componenti della Cabina di regia dell’hub urbano: Camera di Commercio dell’Emilia, Confcommercio, Confesercenti e Cna, Confedilizia Piacenza, Fiaip e Fimaa, associazione Vita in Centro a Piacenza.