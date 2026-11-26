E’ stato siglato nella mattinata di giovedì 26 novembre l’accordo di secondo livello fra Si Cobas e Iron Log, la società che gestisce in appalto gli 85 lavoratori del sito Beko di Monticelli. “L’accordo prevede l’innalzamento da 500 a 650 euro – spiega una nota del sindacato autonomo – del premio natalizio istituito lo scorso anno, somme erogate a seguito dalla disponibilità potenziale dichiarata dal lavoratore a svolgere due ore di straordinario per 12 giornate nel periodo compreso tra oggi e Natale. Somme da intendersi chiaramente in aggiunta alle già previste maggiorazioni da straordinario. L’accordo va a inserirsi in una lunga scia positiva di risultati raggiunti dal Si Cobas nel sito, quando ancora il marchio di riferimento era Whirlpool, in seguito assorbita dalla turca Beko”.

“Su tutti, vanno ricordati il premio di risultato annuale (con un potenziale di 2.000 euro) – continua – e gli accordi stipulati in occasione dell’ultimo avvicendamento fra società in appalto, che ha visto riconoscere a ciascun lavoratore 1.370 euro a titolo di risarcimento per il disagio dovuto ai continui cambi di appalto. Risultati non scontati in un contesto di generale arretramento del potere di acquisto dei salari, che vanno almeno in parte a coprire il rincaro del caro-vita, raccogliendo quanto espresso dalla rabbia dei lavoratori nello sciopero generale dello scorso 30 ottobre. Il Si Cobas piacentino anticipa che altri accordi di premialità natalizia sono in dirittura di arrivo in alcuni siti della logistica piacentina, e di voler intraprendere percorsi di lotta volti a istituire detto riconoscimento dove ancora non presente”.