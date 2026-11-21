In una gremita Aula Magna Manodori dell’Unimore a Reggio Emilia, si è svolta la cerimonia di premiazione delle benemerenze sportive 2024 a società sportive, dirigenti e tecnici della regione Emilia Romagna.

Dopo un video emozionale che ha coinvolto le olimpiadi e paralimpiadi di Milano-Torino 2026, è stato il presidente del CONI dell’Emilia Romagna Andrea Dondi ad aprire il pomeriggio. “In primo luogo la qualità e la competenza della Scuola Regionale dello sport, che aiuta le federazioni e le società nelle difficoltà della nuova legislazione sportiva. In secondo luogo l’importanza da parte dei comuni di avvalersi dei tecnici CONI per l’impiantistica sportiva, in modi che questi siano veramente utili e a norma per le diverse discipline. Infine la volontà di essere in mezzo alla gente, anche durante fiere e manifestazioni per promuove lo sport e allargare la base della pratica”. Subito dopo è intervenuta per Unimore, la referente per lo sport del dipartimento scienze e metodi dell’Ingegneria Barbara Reggiani: “E’ un’occasione importante – ha detto – per riconoscere il lavoro di chi lavora nello sport.

Chi raggiunge traguardi importanti può farlo solo attraverso un importante team, con il costante rispetto delle regole e degli altri. Già nel 2017 abbiamo firmato un importante accordo con il CONI per gli studenti atleti e speriamo di poter valorizzare sempre più all’interno dell’Ateneo l’importanza della pratica sportiva”. Ha portato il saluto anche il prefetto di Reggio Emilia Salvatore Angieri, che si è detto praticante e tesserato della federazione tennis, e se la Consigliera regionale Elena Carletti e il presidente della provincia di Reggio Emilia Giorgio Zanni hanno sottolineato il valore dello sport per la provincia e la regione Emilia Romagna, l’assessora allo sport del comune di Reggio Emilia Stefania Bondavalli ha aggiunto: “Vorrei ribadire l’importanza di mantenere a livello locale un’impiantistica sportiva di qualità, riuscendo a costruire impianti anche per le nuove attività sportive che stanno nascendo. E’ vero che si può fare sempre di più, ma l’importante è comunque mettere sempre lo sport al centro del nostro agire”.

Alla cerimonia, presente per la premiazione del fratello, anche l’ex campione di basket Marco Belinelli che salutando i presenti ha sottolineato: “Lo sport per me è stato fondamentale in tutta la mia vita e auguro a tutti voi di poterlo praticare con passione”.

Sono state 30 le società premiate con le Stelle al merito sportivo tra cui sei ori, ad Atletica Endas Cesena (Fc), Sci Corno alle Scale KLI Bologna (Bo), Moto Club Ducale (Pr), CUS Ferrara (Fe), Ginnastica Amatori Reggio Emilia (Re), Judo Imola (Bo). Quattro le Stelle d’argento allo Sci Nautico Kli (Ra), Arcieri Felsinei (Bo), Sport Village Karate (Bo) e Nuoto Sub Faenza (Ra), mentre sono ben venti le stelle di bronzo.

Quarantasei, invece, i dirigenti che hanno conseguito le stelle al merito sportivo per la loro continuata e meritoria azione nel campo della promozione sportiva, tra questi la stella d’oro al ravennate Italo Ferrari, bolognese Stefano Galetti e al reggiano Ivano Prandi. Sono dieci le stelle d’argento e 33 quelle di bronzo.