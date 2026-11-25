I giocatori biancorossi scenderanno in campo domenica prossima all’Eurosuole Forum con un segno di rossetto rosso sul viso in occasione della sfida di campionato contro Cucine Lube Civitanova .

L’iniziativa si inserisce nelle attività di sensibilizzazione promosse in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne e vuole rappresentare un messaggio concreto di vicinanza e sostegno a tutte le donne vittime di violenza. Anche gli uomini non devono abbassare gli occhi e lo sguardo: bisogna riconoscere finché si è in tempo.