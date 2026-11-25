Biancorossi in campo domenica con un segno di rossetto rosso sul viso
Oggi, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza conferma la propria attenzione verso le tematiche sociali, consapevole del ruolo che lo sport può svolgere nella diffusione di messaggi positivi e nella costruzione di una cultura fondata sul rispetto reciproco.
I giocatori biancorossi scenderanno in campo domenica prossima all’Eurosuole Forum con un segno di rossetto rosso sul viso in occasione della sfida di campionato contro Cucine Lube Civitanova .
L’iniziativa si inserisce nelle attività di sensibilizzazione promosse in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne e vuole rappresentare un messaggio concreto di vicinanza e sostegno a tutte le donne vittime di violenza. Anche gli uomini non devono abbassare gli occhi e lo sguardo: bisogna riconoscere finché si è in tempo.
Il segno rosso sul volto, simbolo ormai riconosciuto nella lotta contro ogni forma di abuso e discriminazione di genere, accompagnerà l’ingresso in campo dei biancorossi, testimoniando l’impegno del club nel promuovere i valori del rispetto, dell’inclusione e della tutela della persona anche al di fuori dell’ambito sportivo.
Un piccolo gesto dal forte significato simbolico per ribadire che la violenza sulle donne è un tema sensibile che riguarda tutti e solo attraverso la consapevolezza, l’educazione e l’impegno condiviso è possibile contribuire a contrastarla.