Biciclette e monopattini sui treni regionali: da servizio molto apprezzato a intralcio per tutti i viaggiatori? Per Federconsumatori serve una maggiore disponibilità di posti e regole più restrittive. L’associazione ha richiesto al committente del servizio ferroviario regionale, la Regione Emilia-Romagna e all’affidatario Trenitalia Tper, una revisione delle attuali modalità di ammissione sui treni di biciclette, e-bike e monopattini elettrici che, in particolare sulle tratte e treni più frequentati, rischia di diventare ostacolo per il libero accesso al servizio da parte di tutti i passeggeri. “Un’urgenza – spiegano – motivata dalle tante segnalazioni degli utenti del servizio e dalla percezione ormai generalizzata che il comfort di viaggio sui treni regionali sia peggiorato dall’ultima indagine svolta dalle associazioni dei consumatori a fine 2025 che ha acceso i primi allarmi sull’argomento”.

“Con l’arrivo dei nuovi treni Pop e Rock di Trenitalia – Tper si sono potuti apprezzare gli spazi destinati al trasporto di biciclette, e-bike e monopattini elettrici – sottolinea Federconsumatori -. Una risposta concreta del gestore alle aspettative degli utenti del servizio ferroviario e alla politica della Regione Emilia-Romagna indirizzata ad “azioni per agevolare il trasporto in sicurezza delle biciclette sui mezzi pubblici” e completata con gli incentivi per l’acquisto di bici pieghevoli ed e-bike. Per l’ammissione di questi mezzi a bordo, Trenitalia – Tper ha previsto, all’interno delle “condizioni di trasporto”, alcune regole basilari, come le dimensioni delle bici ripiegabili e monopattini per l’accesso gratuito e i limiti per l’utilizzo a pagamento degli stalli disponibili. Regole sempre più spesso disattese, a discapito di tutti i passeggeri che incontrano sempre maggiore difficoltà ad accedere liberamente al servizio e con qualche rischio per l’incolumità personale. La sanzione prevista per i possessori di mezzi che creano intralcio agli altri viaggiatori risulta nei fatti di difficile applicazione”.

Federconsumatori ha approfondito le modalità di ammissione delle bici nei principali Paesi europei, in applicazione degli indirizzi contenuti nel regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo “relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”. “Nella maggior parte di questi – spiegano – i posti previsti per le bici sono limitati nel numero e non sono prenotabili e il capotreno può vietarne l’ammissione oltre il numero consentito. In diversi Paesi le bici non sono ammesse sui treni regionali nelle fasce orarie di maggior affollamento. I passeggeri con bici al seguito sono sempre responsabili di eventuali danni o impedimenti causati agli altri passeggeri e spesso per ragioni di sicurezza è vietata la ricarica in treno delle batterie delle e-bike per le quali è prevista la limitazione di potenza a 250W, oltre la quale sono da considerare ciclomotori. La possibilità di integrare tra loro le diverse modalità di trasporto è un’opportunità a cui gli utenti non devono e non possono rinunciare. La possibilità di trasportare al seguito sui treni la bicicletta rappresenta una soluzione sostenibile, sicura e irrinunciabile, ma non può rimanere confinata nel libro dei sogni o riservata a pochi “privilegiati”. Il regolamento europeo 782/2021 prevede una disponibilità minima di quattro posti su ogni treno che circola nell’Unione, un indirizzo “politico” che realisticamente non può consentire una vera integrazione tra il treno e la bici al seguito”.