Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di sabato 28 novembre a Piacenza per un bambino di soli due mesi rimasto chiuso in un’auto. E’ avvenuto nella zona del Facsal. Le portiere della vettura si sono chiuse mentre il piccolo si trovava già a bordo: pare che i genitori fossero intenti a caricare alcune borse nel baule, quando è scattata la serratura del mezzo. E’ stato richiesto quindi l’intervento urgente dei vigili del fuoco, che sono prontamente giunti sul posto e hanno rotto il vetro di uno dei finestrini per accedere all’interno dell’abitacolo. Sono così riusciti a liberare il piccolo per riconsegnarlo sano e salvo ai genitori.