Black Friday, Confconsumatori Piacenza “Controllare con attenzione le offerte”
I consumatori devono prestare la massima attenzione per evitare che uno sconto apparente si trasformi in una delusione
Il Black Friday è ormai alle porte ed è bene che i consumatori prestino attenzione alle varie insidie che possono nascondersi nelle promozioni. Confconsumatori richiama l’attenzione su tre possibili casistiche.
BUY NOW PAY LATER: “ACQUISTA ORA, PAGA DOPO” – Si tratta di un finanziamento a breve termine di importo contenuto, con valutazione della richiesta di credito spesso in modo istantaneo, con il quale il consumatore fraziona il pagamento di un acquisto in un numero variabile di rate senza interessi. Le spese riguardano soprattutto beni voluttuari e, pur attraendo maggiormente i giovani, cominciano a coinvolgere tutte le fasce d’età. L’aumento della digitalizzazione dell’e-commerce ha favorito la forte crescita del “Buy now pay later” i cui importi, secondo i dati che emergono, crescono esponenzialmente. Occorre prestare la massima attenzione ai contratti in quanto, anche se senza interessi, possono essere previste commissioni per le modalità di pagamento o in caso di ritardo nei pagamenti. Da quest’ultimo punto di vista potrebbero essere previsti anche penali e interessi di mora non irrisori. I consumatori devono prestare la massima attenzione a non sottovalutare l’effetto di questi meccanismi che possono favorire acquisti impulsivi ed eccessivi rispetto alle reali capacità di spesa, portando ad accumulare un debito complessivo non sostenibile. Il rischio di sovraindebitamento, insomma, è dietro l’angolo.
GLI ACQUISTI ON LINE TRAMITE LE VARIE PIATTAFORME – Occorre prestare attenzione al prezzo effettivo dei prodotti commercializzati online. In passato, infatti, è accaduto che siano state diffuse informazioni ingannevoli in merito ai reali costi delle transazioni commerciali veicolando, attraverso una pluralità di mezzi pubblicitari, claim enfaticamente incentrati sulla gratuità delle operazioni di compravendita e sull’assenza di commissioni. Le società hanno omesso di indicare in modo chiaro e trasparente, fin dal momento dell’iniziale “aggancio pubblicitario”, l’esistenza a carico dei consumatori di costi ulteriori rispetto al prezzo di acquisto del prodotto, legati all’applicazione di commissioni: ad esempio per la protezione degli acquisti o per le spese di spedizione. Si tratta di pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice del consumo, in quanto idonee a ingannare i consumatori sulle modalità e sui costi delle operazioni di compravendita eseguibili sulle piattaforme e dunque a indurli ad assumere una decisione circa l’acquisto di un prodotto sul sito che altrimenti non avrebbero preso. E se tali prassi si sono verificate nel passato è bene sapere anche che le società che le hanno messe in atto sono state sanzionate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Infine, l’ultimo caso, ma non certo per importanza è L’INDICAZIONE DEL PREZZO SCONTATO – La riduzione di prezzo annunciata in una pubblicità dev’essere calcolata sulla base del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Esistono promozioni di vario tipo che presentano riduzioni di prezzo o “prezzi sensazionali”, ma spesso la riduzione di prezzo pubblicizzata è sulla base del prezzo immediatamente precedente all’offerta: in questo modo viene indotto in errore il consumatore, aumentando il prezzo praticato prima di annunciare una riduzione di prezzo ed esponendo così false riduzioni di prezzo. A tal proposito la Corte di giustizia Ue con una recente sentenza ha stabilito che una riduzione di prezzo, annunciata da un’azienda sotto forma di una percentuale o di una dicitura pubblicitaria diretta a sottolineare il carattere vantaggioso di un’offerta di prezzo, deve essere determinata sulla base del prezzo più basso applicato nel corso di un periodo non inferiore a 30 giorni prima dell’applicazione della riduzione di prezzo.
“Come Associazione siamo pronti a intervenire a tutela dei cittadini che dovessero riscontrare irregolarità, promozioni ingannevoli o violazioni dei propri diritti – dichiara l’avv. Margherita Bonanno, consulente dello sportello piacentino. Il risparmio – prosegue il legale – deve essere reale, trasparente e verificabile: la tutela del consumatore non può essere sacrificata sull’altare delle strategie commerciali. Il Black Friday deve essere un’opportunità di acquisto consapevole, non un’occasione per abbassare il livello di protezione dei cittadini”.
Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi allo sportello di Confconsumatori di Piacenza, via Musso n. 5 (confconsumatoripiacenza@gmail.com; Tel. 351.5273633).