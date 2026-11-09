Brugneto, Albasi (Pd): “Ricorso di Genova rimette in discussione un’intesa equilibrata”

“Esprimiamo forte preoccupazione rispetto alla decisione dell’amministrazione comunale di Genova di presentare ricorso al Tar della Liguria contro lo schema di accordo sui rilasci idrici dalla diga del Brugneto, condiviso lo scorso 28 luglio dalle Regioni Emilia-Romagna e Liguria e dalle Autorità di bacino. Una scelta che rischia di rimettere in discussione il risultato di un lungo e complesso percorso istituzionale, costruito con responsabilità attraverso il confronto tra territori e fondato sulla ricerca di un equilibrio tra esigenze diverse, ma ugualmente importanti”. Lo dichiarano Lodovico Albasi, consigliere regionale del Partito Democratico, insieme ai Circoli PD della Val Trebbia e alla loro referente territoriale di vallata Elisabetta Rapetti, intervenendo sulla vicenda che nelle ultime settimane ha riaperto il confronto tra Genova e il territorio piacentino. “L’intesa raggiunta dal presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale e dal presidente della Liguria Marco Bucci – affermano -, con il coinvolgimento dell’Autorità di bacino del Po, rappresenta un risultato importante, frutto di quasi due anni di trattative, approfondimenti tecnici e interlocuzioni istituzionali. Un percorso che ha consentito di superare una situazione di incertezza dopo la scadenza del precedente disciplinare, individuando una soluzione capace di garantire le esigenze di entrambi i territori”.

Lo schema di accordo – ricordano – prevede infatti un volume minimo di riferimento di quattro milioni di metri cubi d’acqua durante la stagione irrigua, dal 15 maggio al 15 settembre, rispetto ai precedenti 2,5 milioni, con la possibilità di ulteriori rilasci in presenza di particolari condizioni di siccità. Un’impostazione “che tiene conto della priorità dell’approvvigionamento idropotabile genovese, attraverso specifiche soglie di salvaguardia, ma riconosce al tempo stesso le necessità dell’agricoltura piacentina, la tutela del deflusso ecologico del Trebbia e la salvaguardia dell’intero ecosistema fluviale”. “Non comprendiamo le ragioni politiche e istituzionali di una decisione che rischia di vanificare mesi di lavoro e un punto di equilibrio raggiunto con grande responsabilità dai Presidenti De Pascale e Bucci – sottolinea Albasi -. Già durante le trattative si era giustamente ribadito come fosse necessario garantire pienamente l’acqua ai cittadini genovesi e, contemporaneamente, rafforzare le garanzie per il Trebbia, per l’agricoltura e per l’equilibrio ambientale della nostra valle. E’ esattamente il principio che ha guidato il lavoro delle due Regioni e delle Autorità competenti. L’accordo non nasce per penalizzare Genova, nè per contrapporre due comunità, ma per aggiornare una disciplina ormai superata, attraverso criteri tecnici, trasparenza e rispetto delle diverse esigenze territoriali. Rimettere oggi in discussione questo percorso attraverso un ricorso giudiziario ci sembra una scelta deleteria”.

Il consigliere regionale e i Circoli PD della Val Trebbia evidenziano inoltre come la tutela del fiume non possa essere considerata una richiesta secondaria rispetto agli altri utilizzi della risorsa idrica: “La disponibilità d’acqua è essenziale per l’equilibrio ambientale, per le attività agricole, per le falde e per la vitalità economica e sociale delle comunità che vivono lungo il Trebbia. Allo stesso tempo, il diritto dei cittadini genovesi all’acqua potabile resta una priorità indiscutibile, già considerata nel percorso che ha portato alla definizione dell’intesa”. “Le preoccupazioni espresse dall’amministrazione genovese devono essere affrontate attraverso il confronto tecnico e istituzionale, senza compromettere un accordo che ha proprio l’obiettivo di contemperare interessi differenti. Non esiste una contrapposizione tra il diritto all’acqua dei cittadini di Genova e il diritto della Val Trebbia a vedere tutelato il proprio fiume. E’ questa la ragione per cui abbiamo sostenuto fin dall’inizio il lavoro del presidente de Pascale e della Regione Emilia-Romagna”.