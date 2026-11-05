Burraco solidale per le famiglie in difficoltà: domenica il torneo di Croce Rossa

Un pomeriggio all ’ insegna del gioco e della solidariet à per sostenere le famiglie in difficolt à del territorio . Domenica 8 novembre, alle ore 15, torna il Torneo di Burraco Solidale organizzato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza, nella suggestiva Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni, in Via E. Parmense 67. Un appuntamento che rinnova il legame tra convivialità e solidarietà, offrendo ai partecipanti l’occasione di trascorrere qualche ora insieme e, allo stesso tempo, contribuire concretamente alle attività di sostegno rivolte alle famiglie in difficoltà economica di Piacenza e provincia.

Attraverso le proprie attività sociali, la Croce Rossa di Piacenza è quotidianamente al fianco delle persone più vulnerabili, offrendo ascolto, vicinanza e aiuti concreti. Il torneo rappresenta un’ulteriore occasione per coinvolgere la comunità in questo impegno, dimostrando come anche un semplice momento di svago possa fare la differenza. La quota di partecipazione è di 25 euro e comprende buffet e premiazione delle coppie vincitrici. Il ricavato sarà interamente destinato alle attività sociali del Comitato.