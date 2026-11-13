Caccia alla lepre, nel piacentino chiusura anticipata in dodici Comuni
Ultimo giorno utile domenica 15 novembre 2026; possibile addestramento cani con annotazione su tesserino venatorio
Il Settore Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Piacenza della Regione Emilia Romagna, con due atti assunti nella giornata del 13 novembre, ha disposto la chiusura anticipata del prelievo della lepre negli ATC PC01 e PC03 a partire da lunedì 16 novembre 2026 (ultimo giorno di caccia domenica 15 novembre).
Il provvedimento è stato adottato a seguito del monitoraggio del prelievo che viene eseguito dagli stessi ATC, “per evitare un depauperamento eccessivo delle popolazioni“. In base ai rendiconti forniti dai cacciatori relativamente ai capi prelevati – viene spiegato -, è emerso come si fosse prossimi al raggiungimento delle previsioni massime sul numero di animali cacciabili. Inoltre i censimenti di lepre, effettuati dai tecnici preposti, hanno evidenziato una riduzione delle presenze notevolmente superiore a quanto previsto. Sarà comunque possibile l’addestramento dei cani, previa annotazione della giornata sul tesserino venatorio, come da disposizioni del calendario venatorio regionale.
I comuni dell’ATC PC01, interessati dalla chiusura della caccia alla lepre, sono: Castel San Giovanni, Sarmato, Rottofreno, Calendasco, Gossolengo, Borgonovo Val Tidone, Agazzano, Gazzola e Piozzano; i comuni dell’ATC PC03 sono: Rivergaro, Travo e Vigolzone. Si ricorda che la caccia alla lepre chiuderà, nelle medesime date, anche nell’ATC PC02 (comuni di Besenzone, Cadeo, Caorso, Cortemaggiore, Fiorenzuola d’Arda, Monticelli d’Ongina, Piacenza, Pontenure, San Pietro in Cerro), come già previsto dal Calendario venatorio regionale.