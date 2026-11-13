Caccia alla lepre, nel piacentino chiusura anticipata in dodici Comuni

Il Settore Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Piacenza della Regione Emilia Romagna, con due atti assunti nella giornata del 13 novembre, ha disposto la chiusura anticipata del prelievo della lepre negli ATC PC01 e PC03 a partire da lunedì 16 novembre 2026 (ultimo giorno di caccia domenica 15 novembre).

Il provvedimento è stato adottato a seguito del monitoraggio del prelievo che viene eseguito dagli stessi ATC, “per evitare un depauperamento eccessivo delle popolazioni“. In base ai rendiconti forniti dai cacciatori relativamente ai capi prelevati – viene spiegato -, è emerso come si fosse prossimi al raggiungimento delle previsioni massime sul numero di animali cacciabili. Inoltre i censimenti di lepre, effettuati dai tecnici preposti, hanno evidenziato una riduzione delle presenze notevolmente superiore a quanto previsto. Sarà comunque possibile l’addestramento dei cani, previa annotazione della giornata sul tesserino venatorio, come da disposizioni del calendario venatorio regionale.