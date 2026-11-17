Il Settore Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Piacenza della Regione Emilia – Romagna, con la determinazione n.22477 del 16 novembre, ha disposto la chiusura anticipata del prelievo della lepre anche nell’ATC PC06 a partire da oggi, 17 novembre 2026.

Il provvedimento è stato adottato a seguito del monitoraggio del prelievo che viene eseguito dagli stessi ATC, “per evitare un depauperamento eccessivo delle popolazioni”. “In base ai rendiconti forniti dai cacciatori relativamente ai capi prelevati – viene spiegato -, è emerso come i carnieri forse particolarmente lontani da quanto preventivato, mentre i censimenti di lepre, effettuati dai tecnici preposti, hanno evidenziato una riduzione delle presenze notevolmente superiore a quanto previsto, lasciando stimare una riduzione della popolazione di gran lunga superiore alle attese.” Sarà comunque possibile l’addestramento dei cani, previa annotazione della giornata sul tesserino venatorio, come da disposizioni del calendario venatorio regionale.