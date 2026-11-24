Cade da un muretto mentre sta potando la siepe, 90enne trasportato a Parma
24 novembre 2026 | 15:02
E’ successo a Mocomero di Vernasca, in tarda mattinata
Grave infortunio domestico, nella tarda mattinata del 24 novembre, a Mocomero di Vernasca (Piacenza). Secondo quanto si è appreso, un uomo di 90 anni è caduto da un muretto mentre stava potando la siepe di casa. Subito sono scattati i soccorsi, con l’arrivo dell’automedica da Fidenza. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero da Parma, ma a causa della nebbia è dovuto rientrare.
L’anziano è stato così trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Parma, le sue condizioni sono molto gravi. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri.