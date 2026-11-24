Grave infortunio domestico, nella tarda mattinata del 24 novembre, a Mocomero di Vernasca (Piacenza). Secondo quanto si è appreso, un uomo di 90 anni è caduto da un muretto mentre stava potando la siepe di casa. Subito sono scattati i soccorsi, con l’arrivo dell’automedica da Fidenza. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero da Parma, ma a causa della nebbia è dovuto rientrare.