Calcio a 5, bella vittoria all’esordio per lo Special Dream Team

Il risultato finale parla chiaro e racconta di una partita a senso unico. I bravi ragazzi di Sirmione ce l’hanno messa tutta per non sfigurare, ma la superiorità tecnica e organizzativa dei piacentini non ha lasciato scampo alla formazione guidata da Pintossi. Il Dream Team parte subito forte e si porta avanti grazie a Popolo, autore di una punizione velenosa che beffa l’attenta Papa. Poco dopo arriva il raddoppio firmato da Kone. Trova spazio anche il veterano Bonato: il suo grande movimento sul fronte offensivo viene premiato già al 10′ , quando realizza uno splendido gol di tacco su assist di Halilaga. Alla festa del gol vuole partecipare anche il bomber Depetris, che prima colpisce una traversa e subito dopo si riscatta firmando la rete del 4-0. Inizia la girandola dei cambi e il neo entrato Ramadan I. ne approfitta immediatamente, sfruttando una disattenzione della difesa del Garda, per siglare il quinto gol. C’è gloria anche per Daveri, che rimpingua il tabellino con una precisa conclusione a fil di palo. Il primo tempo si chiude così sul 6-0, con i blu lombardi che non riescono mai a impensierire Ramadan M., rimasto praticamente inoperoso.