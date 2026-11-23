Calcio a 5: vittoria dello Special Dream Team sul Pepo Team (4-0)
Seconda giornata del campionato paralimpico di calcio a 5 Csi (comitati di Cremona, Brescia e Mantova)
Seconda giornata del campionato paralimpico di calcio a 5 Csi (comitati di Cremona, Brescia e Mantova) e nuovo impegno casalingo per lo Special Dream Team, ancora tra le mura amiche del campo Tennuoto di San Nicolò. I piacentini partono subito forte e si rendono immediatamente pericolosi: Kone semina il panico nella difesa cremonese grazie alla sua velocità e al 10′ non lascia scampo a Manara, infilandolo a fil di palo. Il Pepo Team reagisce e ci prova con Mariani, ma Ramadan risponde presente con una bella parata a terra; poco dopo tenta la conclusione anche Giotta, ma la mira è imprecisa. Al 18′ arriva il raddoppio: contropiede fulmineo di Kone che serve Popolo, il quale calcia in rete firmando il 2-0 per i biancorossi. Per il Dream Team entra poi Bernazzani, che proprio allo scadere della prima frazione recupera un buon pallone e batte l’incolpevole Manara, mandando le squadre al riposo sul 3-0.
Nella ripresa il Pepo Team prova a riaprire la gara con una conclusione dalla distanza di Petrillo, ma il subentrato Rossi fa buona guardia. Subito dopo Mariani ha l’occasione d’oro per accorciare le distanze, ma spreca malamente davanti alla porta. Sul capovolgimento di fronte è ancora Kone a colpire, fissando il risultato sul definitivo 4-0. L’ultimo sussulto per i cremonesi arriva allo scadere su calcio di punizione, ma Rossi è attento e devia in angolo.
CALCIO A 5 PARALIMPICO CSI (CREMONA-BRESCIA-MANTOVA) – 2ª Giornata
San Nicolò (PC), Campo Tennuoto – 22/11/2026
SPECIAL DREAM TEAM – PEPO TEAM 4-0
SPECIAL DREAM TEAM PIACENZA: Rossi, Kone, Halilaga, Ramadan I., Rancati, Popolo, De Petris, Ferri, Bonato, Bernazzani, Ramadan M. All.: Tramelli, Santoro.