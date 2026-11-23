Seconda giornata del campionato paralimpico di calcio a 5 Csi (comitati di Cremona, Brescia e Mantova) e nuovo impegno casalingo per lo Special Dream Team, ancora tra le mura amiche del campo Tennuoto di San Nicolò. I piacentini partono subito forte e si rendono immediatamente pericolosi: Kone semina il panico nella difesa cremonese grazie alla sua velocità e al 10′ non lascia scampo a Manara, infilandolo a fil di palo. Il Pepo Team reagisce e ci prova con Mariani, ma Ramadan risponde presente con una bella parata a terra; poco dopo tenta la conclusione anche Giotta, ma la mira è imprecisa. Al 18′ arriva il raddoppio: contropiede fulmineo di Kone che serve Popolo, il quale calcia in rete firmando il 2-0 per i biancorossi. Per il Dream Team entra poi Bernazzani, che proprio allo scadere della prima frazione recupera un buon pallone e batte l’incolpevole Manara, mandando le squadre al riposo sul 3-0.