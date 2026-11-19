Sabato 21 novembre, dalle 9 alle 12, alla Casa della Comunità di Podenzano, in via Dante Alighieri 18, è in programma un open day dedicato alla vaccinazione antinfluenzale. L’iniziativa, promossa dall’Azienda Usl di Piacenza, è rivolta alle categorie di cittadini per le quali la vaccinazione è gratuita e raccomandata e vuole favorire l’accesso alla prevenzione in vista della stagione influenzale.

La campagna si accompagna al messaggio Influenza, non farla girare, che richiama il valore della protezione individuale e collettiva. Vaccinarsi, infatti, significa ridurre il rischio di complicanze legate all’influenza e contribuire a limitare la circolazione del virus, proteggendo anche familiari, anziani, bambini e persone più vulnerabili.

La vaccinazione antinfluenzale è offerta gratuitamente alle persone di età pari o superiore a 60 anni, alle donne in gravidanza e nel periodo postpartum, alle persone dai 6 mesi ai 59 anni con patologie che aumentano il rischio di complicanze e ai bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni. L’offerta comprende anche le persone ricoverate in strutture per lungodegenti e i familiari e contatti, adulti e bambini, di soggetti ad alto rischio di complicanze.

La gratuità è inoltre prevista per gli operatori sanitari e socio-sanitari, il personale sanitario in formazione, gli addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo, tra cui le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, i donatori di sangue e le categorie esposte per motivi professionali al contatto con animali che possono costituire fonte di virus influenzali, come allevatori, addetti al trasporto di animali vivi, macellatori e veterinari.

Oltre all’open day di Podenzano, la vaccinazione antinfluenzale è disponibile attraverso diversi canali: medici di medicina generale e pediatri di libera scelta aderenti alla campagna, Servizi di igiene e sanità pubblica, Servizi di pediatria di comunità e farmacie convenzionate aderenti.

Si ricorda che la vaccinazione antinfluenzale può essere somministrata contemporaneamente ai vaccini previsti dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale e, in particolare, a quelli raccomandati in questo periodo, compreso il vaccino anti-Covid-19.