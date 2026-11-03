Campagna del pomodoro conclusa, produzione in aumento. Anicav “Pesano i costi energetici”

Nel bacino Nord il trasformato finale si è attestato a 3,2 milioni di tonnellate. Il risultato è stato condizionato dal calo delle rese agricole, che hanno fatto registrare la performance peggiore degli ultimi cinque anni

POMODORO DA INDUSTRIA, CHIUSA LA CAMPAGNA 2026: TRASFORMATE IN ITALIA 6,3 MILIONI DI TONNELLATE, SUPERFICI IN CRESCITA E PRODUZIONE IN AUMENTO, MA PESANO L’IMPENNATA DEI COSTI ENERGETICI E LE DIFFICOLTÀ PRODUTTIVE. ANICAV: “FONDAMENTALE UNA PROGRAMMAZIONE ATTENTA PER IL 2027” – La campagna di trasformazione del pomodoro da industria 2026 si chiude in Italia con una produzione complessiva di 6,3 milioni di tonnellate, in aumento rispetto allo scorso anno. Un risultato importante, in termini di quantità, che consolida il nostro Paese come secondo produttore al mondo (dopo USA e prima della Cina)e che si inserisce in un contesto caratterizzato da un significativo incremento delle superfici coltivate, pari a 86.382 ettari (di cui 48.313 nel Bacino Nord e 38.069 nel Bacino Centro Sud), ma anche da rilevanti criticità sul fronte dei costi.

La campagna è stata particolarmente complessa per le aziende di trasformazione che, per garantire l’alta qualità delle produzioni, hanno dovuto fare i conti con un forte incremento dei costi energetici. Nel periodo di lavorazione del pomodoro, infatti, il prezzo medio di campagna del gas è più che raddoppiato rispetto al 2025 (+103%), mentre quello dell’energia elettrica ha registrato un aumento del 78%, aggravando ulteriormente la pressione sui costi industriali.

Nel bacino Centro Sud, dove sono state trasformate 3,1 milioni di tonnellate di pomodoro, la campagna è stata molto lunga, cominciando in anticipo e protraendosi fino alla fine di ottobre, con un considerevole aumento dei costi di produzione e una perdita importante delle economie di scala, considerato che gli stabilimenti non sempre hanno potuto operare a pieno regime.

Nel bacino Nord il trasformato finale si è attestato a 3,2 milioni di tonnellate. Il risultato è stato condizionato dal calo delle rese agricole, che hanno fatto registrare la performance peggiore degli ultimi cinque anni, a causa delle condizioni climatiche avverse, caratterizzate da ondate di calore, siccità e grandinate, e della limitata disponibilità di risorse idriche. A ciò si sono aggiunte rese industriali inferiori alle attese, che hanno determinato una produzione finale al di sotto dei quantitativi inizialmente programmati.