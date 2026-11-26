Ancora un successo del Karate Piacenza Farnesiana, che ha partecipato al Campionato nazionale CSEN, ospitato al Palapratizzoli di Fidenza con la partecipazione di 125 società provenienti da tutta Italia. La competizione si è svolta in due giorni su otto tatami, con oltre 100 arbitri. La prima giornata di gara era riservata alle cinture marroni e nere, sia nella specialità Kata (forma) che nella specialità kumite (combattimento libero). La seconda giornata era riservata agli under 10, under 12 e alle altre categorie, fino a cintura blu.