Campionato nazionale CSEN, Karate Piacenza ai vertici
Ancora un successo del Karate Piacenza Farnesiana, che ha partecipato al Campionato nazionale CSEN, ospitato al Palapratizzoli di Fidenza con la partecipazione di 125 società provenienti da tutta Italia. La competizione si è svolta in due giorni su otto tatami, con oltre 100 arbitri. La prima giornata di gara era riservata alle cinture marroni e nere, sia nella specialità Kata (forma) che nella specialità kumite (combattimento libero). La seconda giornata era riservata agli under 10, under 12 e alle altre categorie, fino a cintura blu.
La società piacentina ha schierato per la prima giornata undici atleti, tutti a medaglia: oro per: Gaia Granelli (-53 kg junior), Ginevra Livelli (-59 kg junior), Paul Denis Popovici (-61 kg junior), Davyd Hasanov (-57 kg cadetti), Elia Famà (under 14 -38 kg); bronzo per Eva Dallavalle (junior -59 kg), Sofia Bouraya (senior -55 kg), Lorenzo Centonze (senior -67 kg), Michelle Rizzoli (cadetti -54 kg), Leonardo Scanacapra (cadetti -63 kg), Mia Vera (under 14 -40 kg). Eccellenti risultati che hanno consentito alla società per Karate Piacenza di aggiudicarsi il secondo posto nelle classifiche Kumite e il quarto nella classifica generale (senza aver partecipato nella specialità kata). Risultato splendido anche nella seconda giornata, alla quale hanno preso parte 13 atleti: oro per: Ishaq Kouhaih (categoria under 14 -43 kg), Anas Fellous (cadetti -47 kg), Noemi Vita (under 12 -45 kg), Mbene Ndiaye (under 14 + 68 kg); argento per: Viola Ziliani (under 14 -56 kg) e Carlotta Sampino (under 14 -50 kg), bronzo per Martina Stefanelli (under 14 -56 kg), Yahya Fellous (under 14 -43 kg), Alex Costantin Gherman (under 14 -38 kg) e Camilla Imberti (under 12 -50 kg). Inoltre quinto posto per Nicole Famà (under 12 -30 kg) e per Ginevra Sampino (under 12 -50 Kg).
Il Direttore Tecnico Gian Luigi Boselli, coadiuvato dall’allenatore Giorgio Livelli, dal Maestro Daniele Rillosi e dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni, si complimentano con gli atleti per la straordinaria prestazione. Prossimi impegni agonistici i Campionati Italiani FIJLKAM under 14 a Vigevano, con sette atleti qualificati del Karate Piacenza Farnesiana, e la Coppa del Mondo WKF di Jesolo, che vedrà la partecipazione di 90 nazioni di tutti i continenti.