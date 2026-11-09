“Cancellare i tagli nella scuola” La mobilitazione dei sindacati anche a Piacenza

Conferenza stampa alla Cisl di Piacenza alla quale hanno preso parte Paola Votto di Cisl Scuola, Luigi Santoro, Uil Scuola, Daniela Fuochi, Snals Confsal e Domenico Vennari di Anief.

Mobilitazione anche a Piacenza dei sindacati della scuola contro i tagli annunciati dal governo nella Legge di bilancio del 2027. Le ragioni della protesta anche a livello locale sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa alla Cisl di Piacenza alla quale hanno preso parte Paola Votto di Cisl Scuola, Luigi Santoro, Uil Scuola, Daniela Fuochi, Snals Confsal e Domenico Vennari di Anief.

“La scuola pubblica ha bisogno di investimenti, non di ulteriori tagli, – hanno affermato – non possiamo continuare a chiedere al personale scolastico maggiori responsabilità, più inclusione e una didattica di qualità senza garantire risorse e organici adeguati”. Esprimiamo una forte preoccupazione per i tagli agli organici previsti dalla legge di bilancio 2027. Parliamo di quasi 7mila posti tra docenti e personale Ata che rischiano di essere sottratti a scuole già impegnate quotidianamente a fronteggiare carenze di personale, precariato e crescenti difficoltà organizzative. Tagliare il personale Ata significa chiudere le piccole scuole delle zone di montagna rimaste presidio permanente di formazione e coesione sociale, mettere a rischio la sicurezza, la vigilanza e l’assistenza alla diversabilità. Diminuire l’organico dei docenti comporta il decremento delle classi e l’aumento del numero di alunni per ciascuna, la compromissione dell’offerta formativa, della personalizzazione e delle opportunità di mobilità sociale”.

“Il calo demografico non può diventare un’ulteriore giustificazione – è stato rimarcato – per ridurre gli investimenti sulla scuola. A fronte di tagli già previsti e operativi che comportano un taglio di 10.133 posti tra gli anni 2026 e 2032 relativi agli effetti dell’inverno demografico non è accettabile un ulteriore diminuzione di organici. Al contrario l’attenzione verso tutte le misure di contrasto alla denatalità debbono tenere conto del valore di un sistema scuola sano, oggetto di investimenti e non di tagli. Investimenti che non possono non essere affiancati da politiche di sostegno alle famiglie. Chiediamo quindi al Governo di rivedere queste scelte, investire sugli stipendi, stabilizzare i precari e garantire organici adeguati alle reali esigenze delle scuole”.