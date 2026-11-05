Canottieri Ongina ospita Arredopark Dual. Miranda “Formazione agguerrita, ma vogliamo vincere in casa”

“A Savona abbiamo giocato una bella partita – spiega il laterale giallonero di origini cubane – il primo set l’abbiamo dominato, nel secondo l’avversario ha dimostrato di avere qualità, ci ha raggiunto e superato nel punteggio, ma siamo stati bravi a essere coesi e concreti nelle battute finali per portarci sul 2-0. Anche nel terzo, dove siamo partiti sotto, abbiamo avuto pazienza e lucidità, pensando agli aspetti tecnici e alle indicazioni che ci dava coach Bruni e alla lunga l’abbiamo spuntata chiudendo i conti in tre set. E’ stata una partita intensa ed è arrivata la vittoria: vincere aiuta a vincere”. Sabato secondo appuntamento casalingo. “L’Arredopark Dual è una squadra che l’anno scorso ha fatto bene in categoria, ci sono giocatori forti per la B. Noi dobbiamo rispettare sempre l’avversario al di là del livello ed esprimere la nostra miglior pallavolo. Ci aspettiamo una formazione desiderosa di strappare punti, ma noi vogliamo difendere casa nostra e cercare un’altra vittoria”. Quindi guarda nella metà campo giallonera. “Mi trovo bene con i ragazzi, questa non è una squadra-“Henry dipendente” e questo è un bene per tutti: gli avversari devono curare più riferimenti del nostro attacco e anch’io posso gestirmi meglio a livello fisico, poi dopo il 20 mi piace attaccare, mi carico di più. Abbiamo il vantaggio di avere 3 laterali forti oltre a una bella panchina e questo permette nel reparto di sfruttare anche man mano chi è più in forma in quel frangente”.