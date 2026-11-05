Canottieri Ongina ospita Arredopark Dual. Miranda “Formazione agguerrita, ma vogliamo vincere in casa”
Poker nel mirino per la Canottieri Ongina in serie B maschile, con la squadra piacentina reduce da tre vittorie in altrettante partite (e 8 punti conquistati sui 9 in palio) che si prepara al match casalingo di sabato alle 18 a Monticelli contro i veronesi dell’Arredopark Dual. Nello scorso turno, la squadra di Gabriele Bruni ha superato a pieni voti il delicato esame-Pallavolo Liguria, sbancando 3-0 il campo di Savona al termine di una lunga trasferta. Tra i protagonisti del sestetto giallonero, l’opposto Henry Miranda, classe 1997 e tornato quest’anno in riva al Po in una società che l’ha visto maturare nel corso delle stagioni prima di altre importanti esperienze.
“A Savona abbiamo giocato una bella partita – spiega il laterale giallonero di origini cubane – il primo set l’abbiamo dominato, nel secondo l’avversario ha dimostrato di avere qualità, ci ha raggiunto e superato nel punteggio, ma siamo stati bravi a essere coesi e concreti nelle battute finali per portarci sul 2-0. Anche nel terzo, dove siamo partiti sotto, abbiamo avuto pazienza e lucidità, pensando agli aspetti tecnici e alle indicazioni che ci dava coach Bruni e alla lunga l’abbiamo spuntata chiudendo i conti in tre set. E’ stata una partita intensa ed è arrivata la vittoria: vincere aiuta a vincere”. Sabato secondo appuntamento casalingo. “L’Arredopark Dual è una squadra che l’anno scorso ha fatto bene in categoria, ci sono giocatori forti per la B. Noi dobbiamo rispettare sempre l’avversario al di là del livello ed esprimere la nostra miglior pallavolo. Ci aspettiamo una formazione desiderosa di strappare punti, ma noi vogliamo difendere casa nostra e cercare un’altra vittoria”. Quindi guarda nella metà campo giallonera. “Mi trovo bene con i ragazzi, questa non è una squadra-“Henry dipendente” e questo è un bene per tutti: gli avversari devono curare più riferimenti del nostro attacco e anch’io posso gestirmi meglio a livello fisico, poi dopo il 20 mi piace attaccare, mi carico di più. Abbiamo il vantaggio di avere 3 laterali forti oltre a una bella panchina e questo permette nel reparto di sfruttare anche man mano chi è più in forma in quel frangente”.
Miranda e il suo ritorno a Monticelli: cosa c’è in più nel bagaglio? “Sono maturato rispetto a quando sono partito qualche anno fa. Le esperienze fatte mi hanno permesso di conoscere altre società, giocare con atleti importanti, anche avversari, oltre a incrociare diversi allenatori. Ho imparato da tutti e ora mi sento più maturo in campo e a livello di squadra. Anche se sono il più “vecchio” del gruppo mi piace sempre scherzare con i ragazzi, come atteggiamento mi sento il più giovane. Mi sento bene, sono contento e ho sentito dire che in tutti questi anni la Canottieri Ongina non aveva mai vinto le prime tre partite. Il gruppo è ottimo, c’è sintonia anche con staff e società e nel complesso è un ambiente positivo. Il mio obiettivo è portare la Canottieri Ongina più in alto possibile”.