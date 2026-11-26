Ritorno in campo per la Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile, con la squadra di Gabriele Bruni reduce dal turno di riposo nel girone C e pronta per la trasferta di sabato alle 17,30 a Garlasco (Pavia). I gialloneri sono passati al secondo posto in classifica a quota 14 in compagnia di Albisola e Cremona, mentre in vetta c’è il Sant’Anna Tomcar (15), con quattro formazioni fin qui imbattute. A fare il punto della situazione in casa monticellese è Edoardo Colangelo, palleggiatore parmigiano classe 2001 che guarda anche la sfida sul campo dell’attuale Cenerentola.

“Abbiamo sfruttato – spiega Colangelo – la settimana di sosta per lavorare maggiormente su ciò che ci era riuscito meno durante le partite. Abbiamo posto spesso l’accento sulla tecnica, l’intensità è rimasta alta anche se una settimana senza la partita al sabato aiuta anche un po’ a liberare la testa. Fin qui, il nostro bilancio è molto positivo, con 5 vittorie in altrettanti incontri. Abbiamo superato anche l’esame di una trasferta lunga come quella di Savona, siamo riusciti a tenere i nostri standard in tutte le partite centrando belle vittorie. Dobbiamo continuare così, sappiamo come il campionato di serie B sia molto lungo e c’è da proseguire su questa squadra”. Ora testa a Garlasco. “Non bisogna farsi ingannare dalla classifica, ma lottare punto per punto e set per set, cercando di esprimere il miglior gioco possibile e concentrandoci maggiormente sulla nostra pallavolo per provare a portare a casa il risultato positivo”.