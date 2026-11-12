Canottieri Ongina verso il derby, Mandoloni “Una sfida come le altre, non si può abbassare la guardia”
Il palleggiatore giallonero guarda alla sfida piacentina di sabato contro i giovani della Gas Sales Bluenergy
Derby piacentino in arrivo per la Canottieri Ongina, in campo sabato alle 17 a Piacenza (palestra Salvadè) contro i giovani della Gas Sales Bluenergy nella quinta giornata del girone C di serie B maschile. I gialloneri di Gabriele Bruni sono reduci dal 3-0 casalingo contro l’Arredopark Dual che ha fruttato la quarta vittoria in altrettante partite e, qualche ora più tardi, anche il primato in classifica (11 punti), complice il ko di Novi contro il Sant’Anna Tomcar. A fare il punto della situazione in casa giallonera è il palleggiatore Tommaso Mandoloni. Il giocatore pesarese classe 1998 – al suo secondo anno a Monticelli – parte dallo scorso successo casalingo.
“Ho avuto la sensazione di maggiore maturità rispetto all’anno scorso e anche rispetto alle prime uscite di questa stagione. Questo si vede nelle scelte in certe situazioni, quando spingere di più un colpo d’attacco o battuta o essere più conservativi. Sono piccole attenzioni che sommate fanno la differenza e in questo momento ci permettono di essere competitivi. Lo avevo già notato contro Pallavolo Liguria e c’è stata la conferma sabato contro Dual Caselle. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto”. Capitolo derby. “Mi aspetto una sfida come le altre, come ci ha già insegnato l’anno scorso e come è sempre stato, la serie B è faticosa, inoltre siamo in un girone competitivo. Non puoi mai abbassare la guardia e per stare al vertice bisogna mantenere la stessa attenzione, sono tutte finali”.
Per un palleggiatore, la prima parte della stagione vede come tema centrale l’intesa con gli attaccanti; quanto ha aiutato avere un roster per buonissima parte confermato? “L’intesa tra di noi è un punto di forza quest’anno della Canottieri Ongina, ci troviamo bene tra noi e riusciamo a trasformare questa conoscenza in consigli e anche critiche rispettose senza che qualcuno si offenda. Questo è sintomo di maturità pallavolistica e umana di un gruppo che ha voglia di stare insieme e ci sta bene. Ora le cose stanno andando positivamente, dovremo essere bravi a rimanere così anche quando ci saranno i momenti di difficoltà, ma sono convinto al 100% che in quei frangenti potremo affidarci alla forza del collettivo per uscirne”. Infine conclude. “Sono molto entusiasta di ciò che stiamo facendo e soprattutto sono felice di essere rimasto alla Canottieri Ongina, la scelta migliore che potessi fare perché c’è un ambiente, e parlo anche di staff e dirigenza, che ti fa sentire parte di un gruppo e ti fa andare in palestra con quella voglia in più di far bene”.