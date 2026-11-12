Canottieri Ongina verso il derby, Mandoloni “Una sfida come le altre, non si può abbassare la guardia”

“Ho avuto la sensazione di maggiore maturità rispetto all’anno scorso e anche rispetto alle prime uscite di questa stagione. Questo si vede nelle scelte in certe situazioni, quando spingere di più un colpo d’attacco o battuta o essere più conservativi. Sono piccole attenzioni che sommate fanno la differenza e in questo momento ci permettono di essere competitivi. Lo avevo già notato contro Pallavolo Liguria e c’è stata la conferma sabato contro Dual Caselle. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto”. Capitolo derby. “ Mi aspetto una sfida come le altre, come ci ha già insegnato l’anno scorso e come è sempre stato, la serie B è faticosa, inoltre siamo in un girone competitivo. Non puoi mai abbassare la guardia e per stare al vertice bisogna mantenere la stessa attenzione, sono tutte finali”.

Per un palleggiatore, la prima parte della stagione vede come tema centrale l’intesa con gli attaccanti; quanto ha aiutato avere un roster per buonissima parte confermato? “L’intesa tra di noi è un punto di forza quest’anno della Canottieri Ongina, ci troviamo bene tra noi e riusciamo a trasformare questa conoscenza in consigli e anche critiche rispettose senza che qualcuno si offenda. Questo è sintomo di maturità pallavolistica e umana di un gruppo che ha voglia di stare insieme e ci sta bene. Ora le cose stanno andando positivamente, dovremo essere bravi a rimanere così anche quando ci saranno i momenti di difficoltà, ma sono convinto al 100% che in quei frangenti potremo affidarci alla forza del collettivo per uscirne”. Infine conclude. “Sono molto entusiasta di ciò che stiamo facendo e soprattutto sono felice di essere rimasto alla Canottieri Ongina, la scelta migliore che potessi fare perché c’è un ambiente, e parlo anche di staff e dirigenza, che ti fa sentire parte di un gruppo e ti fa andare in palestra con quella voglia in più di far bene”.