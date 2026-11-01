Canottieri Ongina vittoriosa anche in trasferta a Savona

Una prova di qualità e di maturità in una trasferta difficile contro un avversario che non andava di certo sottovalutato. In serie B maschile, la Canottieri Ongina centra il tris di vittorie in avvio di stagione espugnando in tre set il campo di Savona al cospetto della Pallavolo Liguria. Sette ace di squadra un dato significativo della personalità e anche del buon rendimento dei gialloneri, che hanno anche beneficiato dell’apporto di Henry Miranda (16 punti) e Alex Reyes (13) andati in doppia cifra.

“I ragazzi – il commento di coach Gabriele Bruni – hanno sicuramente affrontato la trasferta in terra ligure con il giusto atteggiamento e approccio. La partita è stata ben giocata dalle due squadre nella fase side out come dimostrano i numeri. Noi abbiamo trovato nella fase break e soprattutto nel fondamentale della battuta quei punti che ci hanno permesso di portare a casa la vittoria. Il nostro servizio ci ha permesso non solo di conquistare punti diretti, ma anche di fare scelte precise contro un palleggiatore di valore come Corrozzato. Complimenti ai ragazzi ma ricordiamoci che siamo solo alla terza partita di campionato”.