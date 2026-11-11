Capo d’Orlando beffa i Fiorenzuola Bees al supplementare e chiude sull’80-72

Borriello fa entrare i siciliani nell’ultimo minuto con il 17-13 grazie all’arresto e tiro dai 5 metri, ma Lui risponde chiudendo il primo parziale sul 18-15.

Moltrasio e Borriello si accendono dall’arco e girano l’inerzia della sfida nuovamente in favore di Capo d’Orlando (26-22 al 15’), con Jasaitis che cattura il rimbalzo offensivo dal lato debole e da il +9 ai padroni di casa. 33-24.