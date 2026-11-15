Carabinieri, la Stazione di Farini estende la propria competenza a Ferriere

Da lunedì 16 novembre 2026 , nell’ambito di una più ampia manovra di razionalizzazione delle risorse dell’Arma dei Carabinieri sul territorio piacentino, sarà dato attuazione a un nuovo assetto ordinativo che interesserà l’Alta Val Nure, con il definitivo accorpamento della Stazione Carabinieri di Ferriere a quella di Farini , ove il Comando Arma di Ferriere era ripiegato da quasi 12 anni per criticità logistico-infrastrutturali della propria vecchia sede.

Questa manovra ordinativa, che di fatto cristallizza una situazione operativa già in essere da oltre un decennio, è stata concepita per garantire una gestione più efficiente del personale, dei mezzi e dei materiali a disposizione dei due presìdi, a tutto vantaggio della proiezione esterna e, in definitiva, dell’attività preventiva e di pattugliamento del territorio dell’Alta Val Nure.