Carburanti, De Micheli (Pd): “Un fondo da 150 milioni per ridurre i costi nei comuni montani e nelle aree svantaggiate. Sostenere residenti e distributori locali” – Un fondo nazionale da 150 milioni di euro in tre anni per sostenere i cittadini residenti nei comuni montani, nei piccoli comuni logisticamente svantaggiati e nei territori di confine, riducendo il costo dei carburanti e contribuendo a salvaguardare la rete dei distributori locali. E’ quanto prevede l’emendamento presentato dall’Onorevole Paola De Micheli, prima firmataria della proposta insieme ai deputati del Partito Democratico Pandolfo, Peluffo, Di Sanzo e Gnassi, che introduce uno stanziamento di 50 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029.

L’obiettivo è affrontare una criticità che interessa da vicino anche la provincia di Piacenza, in particolare le comunità dell’Appennino, dove i maggiori costi di trasporto e approvvigionamento incidono sul prezzo finale dei carburanti. Secondo le stime degli operatori del settore, il divario rispetto alle aree metropolitane può raggiungere mediamente i 10 centesimi al litro, penalizzando i residenti e mettendo a rischio la sostenibilità economica degli impianti di distribuzione. “Vivere in montagna o in un piccolo comune non può significare pagare di più per un servizio essenziale come la mobilità – dichiara De Micheli, ex Ministra alle Infrastrutture e Trasporti -. Con questo emendamento proponiamo una misura concreta per ridurre i maggiori costi sostenuti dalle famiglie e, contemporaneamente, sostenere la presenza dei distributori nei territori più fragili. La chiusura di un impianto di carburante in una vallata non rappresenta soltanto la perdita di un’attività economica, ma di un servizio fondamentale per chi vi abita, lavora e sceglie di continuare a vivere in quelle comunità. Per questo chiediamo al Governo di destinare risorse specifiche a una questione che riguarda l’equità territoriale e il contrasto allo spopolamento delle aree interne”.

Nel dettaglio, la proposta prevede uno sconto direttamente al momento del rifornimento, attraverso una carta o un’applicazione nominativa associata al veicolo, con successivo rimborso ai gestori degli impianti. Il contributo riguarderebbe sia benzina e gasolio sia l’energia elettrica acquistata presso punti di ricarica pubblici nei territori interessati. L’entità dell’agevolazione e i quantitativi massimi verrebbero definiti con un successivo decreto ministeriale, anche in relazione all’ISEE dei beneficiari. La misura sarebbe riservata alle persone fisiche non titolari di partita IVA, secondo i requisiti previsti dall’emendamento. Il provvedimento punta inoltre a valorizzare le esperienze regionali già esistenti, consentendo alle Regioni di utilizzare i propri sistemi di agevolazione e di integrare le risorse nazionali. L’individuazione dei territori beneficiari e le modalità attuative sarebbero definite attraverso un confronto con le autonomie territoriali. La proposta parlamentare si inserisce anche nel percorso di attenzione istituzionale avviato in Emilia-Romagna sul futuro della distribuzione dei carburanti nelle aree montane, tema sul quale il consigliere regionale piacentino Lodovico Albasi è intervenuto nei mesi scorsi, portando all’attenzione della Regione le difficoltà dei distributori dell’Appennino e sollecitando iniziative a tutela della continuità del servizio.