C’erano anche i colori biancorossi della Vittorino da Feltre – e quindi anche quelli dello sport piacentino – alla cerimonia per la consegna delle Medaglie al Valore Atletico, svoltasi nei giorni scorsi nella prestigiosa Sala Estense in Piazza del Municipio di Ferrara. La cerimonia, organizzata dal CONI regionale dell’Emili Romagna, rappresentato dal Presidente Andrea Dondi e dal Vicepresidente vicario Andrea Vaccaro, ha visto infatti tra i protagonisti anche Giacomo Carini – nuotatore piacentino tesserato sia per la Vittorino che per il Gruppo nuoto Fiamme Gialle – e Marco Pietralunga, campione del nuoto pinnato – allenato dallo staff tecnico guidato da Gianni Ponzanibbio – che già da alcuni anni difende i colori della società del Presidente Gianluigi Tedesco.

Carini è stato premiato con la Medaglia di bronzo al Valore Atletico – benemerenza concessa dal CONi nazionale per l’eccellenza dei risultati raggiunti dagli atleti italiani in campo nazionale e internazionale – in virtù del titolo italiano assoluto di nuoto, conquistato nella primavera del 2024 a Riccione nella specialità dei 200 farfalla, gara vinta dall’atleta piacentino con l’ottimo crono di 1’56”,19. Medaglia di bronzo al Valore atletico anche per Marco Pietralunga che, sempre nel 2024 – anno a cui si riferiscono le benemerenze assegnate nei giorni scorsi a Ferrara – ha conquistato addirittura tre titoli italiani ai Campionati tricolori di nuoto pinnato: nei 100 monopinna e nelle staffette 4×100 e 4×200 monopinna, a cui ha aggiunto anche la medaglia d’argento vinta nella 4×50 monopinna.