Caso Revolut, Confconsumatori Piacenza “Attenzione a chi chiede di trasferire i soldi, è una truffa”
“L’amministrazione giudiziaria non prevede il blocco dei conti. Attenzione alle telefonate di chi chiede di trasferire i soldi in conti sicuri, potrebbe essere una truffa”
Confconsumatori segue con attenzione il provvedimento con cui il Tribunale di Milano ha disposto per un anno l’amministrazione giudiziaria di Revolut Bank UAB, con riferimento all’operatività italiana e alle aree interessate dalle criticità nei controlli antiriciclaggio. Secondo quanto comunicato dalla Procura, le carenze nei controlli antiriciclaggio avrebbero potuto consentire a soggetti indagati di utilizzare i servizi della banca per movimentare capitali illeciti.
La prima esigenza è spiegare ai clienti che cosa comporti concretamente la misura. Revolut ha dichiarato che i servizi bancari destinati a privati e imprese in Italia continuano a funzionare regolarmente, senza interruzioni. L’amministrazione giudiziaria, pertanto, non deve essere interpretata come un annuncio di chiusura della banca o di indisponibilità generalizzata del denaro sui conti.
«La gravità delle criticità riferite dagli inquirenti impone risposte chiare e verificabili – dichiara Carmelo Calì, presidente di Confconsumatori –. I clienti hanno diritto di sapere se e come il provvedimento inciderà sui servizi che utilizzano ogni giorno, dall’accredito dello stipendio ai pagamenti con carta. Chiediamo alla banca comunicazioni comprensibili, assistenza effettiva e aggiornamenti tempestivi. La fiducia si tutela con controlli adeguati e trasparenza: la rapidità e la semplicità di un’app devono accompagnarsi alla sicurezza e al rispetto delle regole».
«Sul piano giuridico – precisa l’avvocato Antonio Pinto, responsabile del settore prodotti finanziari di Confconsumatori – la misura prevista dall’articolo 34 del Codice antimafia, decreto legislativo 159/2011, ha finalità preventive e di risanamento delle criticità gestionali. Le accuse mosse dalla Procura hanno ad oggetto condotte di Revolut censurabili su un piano di rimproverabilità colposa per negligenza o imprudenza. Va detto con chiarezza che l’Amministrazione giudiziaria per queste ragioni non incide minimamente sulla solvibilità della banca e sulla continuità dei servizi ai clienti che hanno depositi e conti. Occorre evitare allarmismi inutili».
Confconsumatori invita i clienti a seguire le comunicazioni ufficiali, conservare estratti conto e documentazione contrattuale e rispondere solo attraverso i canali autentici della banca alle eventuali richieste di aggiornamento dei documenti. In presenza di eventuali blocchi, ritardi o difficoltà nell’accesso ai fondi, come buona regola che vale in tutti i casi, è opportuno documentare l’accaduto e presentare un reclamo scritto, così da consentire la verifica della singola situazione.
L’Avv. Margherita Bonanno, consulente dello sportello piacentino, dichiara che “va riservata particolare prudenza a messaggi o telefonate che, richiamando la notizia, chiedono credenziali, codici di sicurezza o trasferimenti verso presunti “conti sicuri”. Potrebbe infatti trattarsi di truffe di soggetti terzi che sfruttano il clamore di questa notizia per truffare i clienti”.
La sede piacentina di Confconsumatori è a disposizione dei clienti Revolut per chiarire le tutele eventualmente applicabili, assisterli in caso di disservizi e valutare eventuali iniziative a protezione dei loro diritti.
Per informazioni e assistenza è possibile utilizzare i seguenti recapiti: confconsumatoripiacenza@gmail.com; Tel. 351.5273633.