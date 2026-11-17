Confconsumatori segue con attenzione il provvedimento con cui il Tribunale di Milano ha disposto per un anno l’amministrazione giudiziaria di Revolut Bank UAB, con riferimento all’operatività italiana e alle aree interessate dalle criticità nei controlli antiriciclaggio. Secondo quanto comunicato dalla Procura, le carenze nei controlli antiriciclaggio avrebbero potuto consentire a soggetti indagati di utilizzare i servizi della banca per movimentare capitali illeciti.

La prima esigenza è spiegare ai clienti che cosa comporti concretamente la misura. Revolut ha dichiarato che i servizi bancari destinati a privati e imprese in Italia continuano a funzionare regolarmente, senza interruzioni. L’amministrazione giudiziaria, pertanto, non deve essere interpretata come un annuncio di chiusura della banca o di indisponibilità generalizzata del denaro sui conti.

«La gravità delle criticità riferite dagli inquirenti impone risposte chiare e verificabili – dichiara Carmelo Calì, presidente di Confconsumatori –. I clienti hanno diritto di sapere se e come il provvedimento inciderà sui servizi che utilizzano ogni giorno, dall’accredito dello stipendio ai pagamenti con carta. Chiediamo alla banca comunicazioni comprensibili, assistenza effettiva e aggiornamenti tempestivi. La fiducia si tutela con controlli adeguati e trasparenza: la rapidità e la semplicità di un’app devono accompagnarsi alla sicurezza e al rispetto delle regole».

«Sul piano giuridico – precisa l’avvocato Antonio Pinto, responsabile del settore prodotti finanziari di Confconsumatori – la misura prevista dall’articolo 34 del Codice antimafia, decreto legislativo 159/2011, ha finalità preventive e di risanamento delle criticità gestionali. Le accuse mosse dalla Procura hanno ad oggetto condotte di Revolut censurabili su un piano di rimproverabilità colposa per negligenza o imprudenza. Va detto con chiarezza che l’Amministrazione giudiziaria per queste ragioni non incide minimamente sulla solvibilità della banca e sulla continuità dei servizi ai clienti che hanno depositi e conti. Occorre evitare allarmismi inutili».

Confconsumatori invita i clienti a seguire le comunicazioni ufficiali, conservare estratti conto e documentazione contrattuale e rispondere solo attraverso i canali autentici della banca alle eventuali richieste di aggiornamento dei documenti. In presenza di eventuali blocchi, ritardi o difficoltà nell’accesso ai fondi, come buona regola che vale in tutti i casi, è opportuno documentare l’accaduto e presentare un reclamo scritto, così da consentire la verifica della singola situazione.

L’Avv. Margherita Bonanno, consulente dello sportello piacentino, dichiara che “va riservata particolare prudenza a messaggi o telefonate che, richiamando la notizia, chiedono credenziali, codici di sicurezza o trasferimenti verso presunti “conti sicuri”. Potrebbe infatti trattarsi di truffe di soggetti terzi che sfruttano il clamore di questa notizia per truffare i clienti”.