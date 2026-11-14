A Castelvetro la vecchia scuola rigenerata diventa “Il Crocevia”, centro culturale e biblioteca

Una giornata attesa da cinque anni che restituisce alla comunità un edificio chiuso da quasi due decenni. È stato inaugurato nella mattina di sabato 14 novembre a Castelvetro Piacentino “Il Crocevia”, la nuova biblioteca e centro culturale ricavato negli spazi dell’ex scuola elementare nel quartiere di Croce Santo Spirito. Al taglio del nastro hanno partecipato tanti cittadini, le scuole del paese e le autorità, tra cui la sindaca Silvia Granata, il consigliere regionale ed ex sindaco Luca Quintavalla e l’assessora regionale all’Ambiente, Irene Priolo.

L’intervento di rigenerazione urbana, denominato “Un nuovo luogo di cultura”, ha richiesto un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro. La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 710mila euro nell’ambito del Bando Rigenerazione Urbana 2021, cifra che include 10mila euro di premialità per l’uso del protocollo di certificazione energetico-ambientale Itaca. La parte restante è stata finanziata dal Comune, anche grazie agli incentivi nazionali del Conto termico, affiancati dal contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano per l’acquisto degli arredi. La gestione del nuovo polo culturale è stata affidata alla cooperativa sociale Officine Gutenberg.

L’ex scuola è stata oggetto di una riqualificazione completa con interventi di adeguamento sismico, efficientamento energetico tramite fonti rinnovabili, riduzione dei consumi idrici e utilizzo di materiali a basso impatto ambientale. Accanto alla nuova biblioteca, ispirata al modello della “green library”, l’hub ospita una mediateca, laboratori didattici, sale polifunzionali, una sala prove musicali, spazi per i giovani e un bar sociale. All’esterno sono stati valorizzati il verde esistente, creati percorsi ciclopedonali, migliorata la permeabilità delle superfici contro le isole di calore ed eliminate le barriere architettoniche.

Il progetto è nato nel 2021 grazie a un percorso partecipativo promosso dal Comune per definire insieme a cittadini e associazioni la nuova destinazione dell’edificio. Una seconda fase di ascolto e coprogettazione, svolta tra novembre 2025 e febbraio 2026, ha invece guidato la scelta degli allestimenti e delle modalità di utilizzo degli spazi, valorizzando anche il patrimonio librario già presente nella biblioteca comunale.

A fare gli onori di casa è stata la sindaca Silvia Granata, che ha ripercorso le tappe dell’operazione: “È un giorno molto atteso e voglio condividere con tutti questo momento. Siamo partiti nel 2021, quando ci fu comunicata dall’allora sindaco Luca Quintavalla la disponibilità della Regione a mettere una quota importante di fondi, a cui se ne sarebbero dovuti aggiungere altri. Ci siamo detti che dovevamo provarci e alla fine ci siamo riusciti. Dopo la chiusura della ex scuola elementare, da quasi vent’anni questo luogo ha vissuto l’abbandono e il progressivo degrado sotto gli occhi dei cittadini. Si tratta di un luogo ricco di ricordi che da oggi diventa un foglio bianco per scrivere una nuova storia, ripartendo facendo punto e a capo”.

La prima cittadina ha poi ringraziato tutti i soggetti coinvolti: “Ringrazio la Regione per la spinta data al nostro territorio, dopo gli interventi di riqualificazione di via Roma e Piazza Biazzi, dando alla parola rigenerazione una realizzazione importante. Grazie alla Fondazione di Piacenza e Vigevano per il contributo sugli arredi, al progettista e a tutti coloro che hanno concorso. Da domani inizia una pagina nuova, in uno spazio nuovo“.

Soddisfazione è stata espressa dal consigliere regionale ed ex sindaco Luca Quintavalla: “Questa è una giornata storica per Castelvetro, con un progetto portato avanti con determinazione da tutto il personale comunale e frutto del lavoro di squadra. È stata una scommessa ma soprattutto una scelta strategica per trasformare un luogo di identità del paese in un luogo di cultura: soprattutto un investimento per il futuro, di integrazione e di incontro tra le generazioni. Si tratta di un recupero edilizio che ha anche requisiti di bellezza e una funzione di sicurezza, perché questo quartiere torna ad essere vissuto”.

A portare il saluto dei gestori è stato Gianluca Misso, coordinatore della biblioteca per la cooperativa sociale Officine Gutenberg, che ha ringraziato i cittadini: “Questo luogo dovrà essere la biblioteca di tutti e con tutti. Quello che si trova all’interno è infatti frutto di un progetto partecipato e vogliamo che sia così anche nel futuro. Grazie a tutti i bibliotecari che lavorano qui e nelle altre biblioteche”.

A chiudere gli interventi è stata l’assessora regionale Irene Priolo: “Sono felice della gioia e dell’entusiasmo della vostra comunità perché la rigenerazione urbana ha proprio questa funzione: riscoprire l’identità e il patrimonio di un luogo. Questa è un’ex scuola ed è stato importante rilanciare il suo ruolo per i cittadini, per lo stare insieme e riscoprire anche un sentimento di felicità collettiva. Qui sono tornata anche perché la vostra comunità è riuscita a costruire qualcosa di importante e perché qui ci sono amministratori locali capaci e pure gentili. In provincia di Piacenza sono 18 i bandi di rigenerazione urbana che abbiamo finanziato e continueremo a spingere in questa direzione, oltre le difficoltà. Rigenerazione è creare effetti moltiplicatori di comunità che permettono di migliorare la qualità della vita e anche la sicurezza”.

“Rigenerare un edificio – ha aggiunto l’esponente della giunta regionale – significa molto più che recuperare spazi e strutture: vuol dire restituire alle comunità luoghi in cui incontrarsi, costruire relazioni e condividere esperienze. La nuova biblioteca di Castelvetro Piacentino è un esempio concreto di questa visione, progettata insieme ai cittadini ascoltandone le esigenze. Il risultato è uno spazio che unisce cultura, sostenibilità e inclusione, privilegiando il riuso degli edifici esistenti rispetto a nuove costruzioni per ridurre il consumo di suolo e migliorare la qualità della vita”.

La riqualificazione del complesso dell’ex scuola, infine, non si ferma qui: dopo l’apertura della biblioteca e del centro culturale, infatti, è già in fase di realizzazione anche il nuovo auditorium.