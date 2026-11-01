Il Piacenza ribalta il derby col Nibbiano davanti a 4mila spettatori (3-2)

PIACENZA – NIBBIANO&VALTIDONE 3-2 (FINALE)

Grasso al 32′ e al 59′, Raffini al 63′, Putzolu all’82’, Bassanini all’88’

Il Piacenza supera in rimonta il Nibbiano&Valtidone e vince all’ultimo respiro un derby ricco di emozioni. Non ha tradito le attese la sfida del Garilli davanti a 4232 spettatori di cui 1309 abbonati, che ha regalato cinque reti ed un clamoroso recupero da parte dei biancorossi, sotto di due reti a mezz’ora dalla fine – doppietta di Grasso – e virtualmente a meno dodici dalla vetta dalla classifica. Il gol di Raffini ha riaperto la partita, da lì un monologo biancorosso concretizzato nel finale dalle reti di Putzolu e Bassanini. Una grande reazione di fronte ad un NIbbiano praticamente perfetto fino allo 0-2 e poi caduto sotto i colpi della squadra di Franzini: finora i valtidonesi avevano subìto in campionato solo tre reti, ne hanno incassate altrettante in meno di un tempo.

LA PARTITA – Privo dello squalificato Bakayoko, Franzini recupera Ferri, che torna al centro della difesa insieme a Milani, l’altra novità rispetto all’undici visto a Palazzolo è Raffini, che compone con Mustacchio il tandem offensivo; assenza importante anche per Rastelli, senza Spaviero fermato dal giudice sportivo, in avanti gioca Lancellotti a supporto di Grasso. Avvio di gara su ritmi discreti: Bruno rischia subito di combinare la frittata ma il Nibbiano non ne approfitta, replica il Piace con un colpo di testa di Milani neutralizzato senza difficoltà da Guerci. Primo squillo di Grasso con una conclusione dalla distanza, poi al 17’ il bomber del Nibbiano, a tu per tu con Bruno, si divora la rete del vantaggio. Ancora Nibbiano alla mezzora e di nuovo Bruno è chiamato agli straordinari sulla bella conclusione di Lancellotti. E’ il preludio al vantaggio, che arriva un minuto più tardi: Castegnaro scappa sulla sinistra, cross per l’incornata sul primo palo di Grasso che non sbaglia. Ospiti avanti tra le proteste dei biancorossi che lamentavano un precedente intervento falloso ai danni di Raffini. Il Piace prova a scuotersi con Mustacchio (para in due tempi Guerci), sull’azione successiva altra indecisione della retroguardia biancorossa, Bruno si salva su Lancellotti, poi Grasso non riesce a centrare la porta rimasta sguarnita.

Nessun cambio a inizio ripresa. Parte bene il Piacenza, che chiama poi ad un grande doppio intervento Guerci, decisivo sulle inzuccate di Putzolu e Raffini. Franzini manda in campo Capelli e Bassanini per Mazzaglia e Tremolada, ma subito dopo il Nibbiano raddoppia: incredibile l’errore di Mustacchio, il suo retropassaggio diventa un assist per Grasso che ringrazia e batte Bruno per la seconda volta. I biancorossi sono alle corde, ma anche gli ospiti sono in vena di regali e da una palla persa al limite dell’area arriva il gol di Raffini che accorcia le distanze. Gara riaperta, ora il Piace ci crede e va vicino al pari con il colpo di testa di Putzolu, respinto dall’ottimo Guerci. Rastelli cambia in avanti e inserisce Minasola per Grasso, i biancorossi continuano a spingere e all’82’ arriva il pari: Putzolu gira di testa il cross di Mustacchio e questa volta Guerci non può nulla. Adesso l’inerzia della gara è tutta dalla parte della squadra di Franzini, il Nibbiano barcolla e cade a due minuti dal termine, quando il destro di Bassanini chiude un’arrembante azione offensiva biancorossa e regala ai suoi tre punti pesantissimi.

Il Nibbiano resta solo in vetta a quota 24 punti, a più 2 sul Chievo, sale a 18 il Piacenza, che mercoledì è atteso dal recupero con il Milan Futuro (si giocherà solo il secondo tempo); nel prossimo turno i valtidonesi ospiteranno la Tritium, per i biancorossi trasferta sul campo del Brusaporto.

IL VIDEO di Mister Franzini nel dopopartita: “I ragazzi sono stati bravi a reagire a una situazione complicata contro una squadra forte con determinazione e personalità”.

LA CRONACA

FINALE al Garilli davanti a 4mila e 200 spettatori: Piacenza che segna con Bassanini all’88’ e vince il derby contro il Nibbiano. Partita spettacolare, degna della grande cornice di pubblico presente. Dopo una prima frazione giocata meglio dagli ospiti, nel secondo tempo è il Piacenza a fare la partita, dando vita a una clamorosa rimonta, quasi insperata per come si stavano mettendo le cose, ma il Piacenza se la merita tutta la vittoria.

5 minuti di recupero. Dentro Panaioli nel Piacenza e Mencagli nei Nibbiano.

GOL – Passa in vantaggio il Piacenza con Bassanini all’88’. Dopo un azione confusionaria in area del Nibbiano il pallone arriva a Bassanini che dal limite con un tiro a giro completa la rimonta biancorossa.

85′ – Entra Silva per Ferri nel Piacenza.

GOL – All’82’ Putzolu raggiunge il pareggio meritatissimo per il Piacenza. Incornata sul cross di Mustacchio al terzo tentativo.

80′ – Nel Nibbiano entra Pajonk per Patitucci.

Otto calci d’angolo battuti finora dal Piacenza, cinque nella ripresa a dimostrazione del forcing continuo.

75′ – Dentro Minasola per Grasso nel Nibbiano.

71′ – OCCASIONE Piacenza con Putzolu che di testa impegna ancora Guerci dal centro dell’area.

68′ – Cambio nel Nibbiano, dentro Caneva per l’infortunato Castegnaro.

67′ – Azione di Bassanini che mette al centro dalla sinistra ma Mustacchio prova un improbabile calcio al volo.

GOL al 63′ – Raffini accorcia le distanze. Questa volta sono i valtidonesi a sbagliare un disimpegno, ne approfitta Raffini. Nonostante la doccia gelata del secondo gol in Piacenza riesce a sfruttare un errore in costruzione di Hasanaj che svirgola un pallone che finisce dalle parti di Mustacchio che serve subito Raffini che infila Guerci.

GOL al 59′ – Errore di Mustacchio che passa indietro senza avvedersi di Grasso, che davanti a Bruno non sbaglia e sigla la doppietta. Disastro Piacenza, Mustacchio sbaglia completamente i giri di un passaggio all’indietro che si fatto si trasforma in un assist per Grasso che freddo non sbaglia a tu per tu con Bruno. Peccato perché il Piacenza era nel suo momento migliore.

57′ – Primi cambi Capelli e Bassanini per Tremolada e Mazzaglia.

55′ – NUOVA OCCASIONE per i biancorossi, questa volta Guerci respinge il colpo di testa di Raffini.

50′ – OCCASIONE da calcio d’angolo per il Piacenza, colpo di testa da distanza ravvicinata di Putzolu e Guerci mette di nuovo in corner.

49′ – Fallo su Tremolada, calcio di punizione dal vertice destro dell’area. Biancorossi che ora premono.

47′ – Tremolada riprende la respinta della difesa avversaria e calcia dal limite, palla alta sulla traversa.

Ripresa la partita al Garilli. Nessun cambio nelle due formazioni.

FINITO il primo tempo con il Piacenza sotto di un gol contro il Nibbiano. In un Garilli gremito in occasione del derby il Piacenza fatica contro un gran Nibbiano andato in vantaggio grazie al gol di bomber Grasso e in generale sempre più pericoloso, nel Piacenza infatti il migliore è al momento Bruno che salva i biancorossi in più di un occasione. Piacenza che non riesce a impensierire la difesa avversaria, due sole occasioni per Mustacchio, e che soffre le micidiali ripartenze dei valtidonesi. Al Garilli presenti 4232 spettatori di cui 1309 abbonati.

Manovra insistita del Piacenza nella metà campo del Nibbiano completamente sterile.

36′ – OCCASIONE Nibbiano, scende Lancellotti sulla ripartenza e ancora deve uscire Bruno per fermare l’azione

35′ – OCCASIONE Piacenza con Mustacchio che gira in porta e Guerci blocca in due tempi.

GOL – Passa in vantaggio il Nibbiano al 32′ con bomber Grasso che incorna di testa sul preciso cross di Castegnaro dalla sinistra. Nibbiano che recupera palla nella metà campo avversaria con Castegnaro che serve in mezzo per Grasso che insacca di testa. Proteste dei giocatori del Piacenza riguardo un possibile fallo sul recupero palla che ha dato vita all’azione del gol.

30′ – Occasione Nibbiano, Bruno costretto a deviare in angolo dopo il tiro di Lancellotti a sua volta deviato da Putzolu.

29′ – Ammonito Mazzaglia per un fallo a centrocampo per interrompere l’azione.

Prova ad alzare il baricentro il Nibbiano con una manovra più elaborata.

25′ – Bello spunto di Tremolada che sfonda al centro ma non passa al momento giusto e l’azione si perde.

23′ – Primo calcio d’angolo per gli ospiti dopo una bella azione sulla destra. Nulla di fatto.

Piacenza imbrigliato nella rete del Nibbiano, fatica a trovare un varco.

17′ – OCCASIONE Grasso, che scatta in contropiede e arriva davanti a Bruno, che in uscita riesce a togliergli la palla dai piedi.

16′ – Ancora Mustacchio che entra in area ma il tiro è sbilenco.

14′ – Mezza rovesciata di Mustacchio che riprende una respinta, palla alta.

Più possesso palla del Piacenza in queste prime fasi di gioco.

6′ – Tiro da fuori area di Grasso che non impensierisce Bruno.

3′ – Primo angolo per il Piacenza, Milani colpisce di testa palla tra le braccia di Guerci.

2′ – Pasticcio del portiere Bruno che si fa soffiare la palla da Panigada mentre cercava di farla sfilare fuori. Ma il Nibbiano non ne approfitta.

Iniziata la partita al Garilli.

Bella giornata di sole al Garilli, temperatura gradevole.

Ecco le formazioni dal primo minuto: Franzini per l’attacco sceglie Tremolada e Raffini da affiancare a Mustacchio. Rientra anche Ferri in difesa dopo lo stop per infortunio.

PIACENZA: Bruno, Mazzantini, Ferri, Mustacchio, Putzolu, Raffini, Tremolada, Rrapaj, Poledri, Milani, Mazzaglia. All. Franzini

NIBBIANO&VALTIDONE: Guerci, Castegnaro, Hasanaj, Boccenti, Grasso, Lancellotti, Alcibiade, Panigada, Tambussi, Boschetti, Patitucci. All. Rastelli.

Arbitro: Denis Cornel PAL (Roma 1)

Ass. 1: Piergiorgio Stotani (Viterbo)

Ass. 2: Leonardo Valenti (Roma 2)

Al Garilli grande cornice di pubblico con oltre 1600 tagliandi staccati in prevendita per il derby di domenica primo novembre al Garilli.